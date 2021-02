LoL-Profi Faker behauptet, dass das Alter seiner Spielkunst nicht schadet

Lee „Faker“ Sang-hyeok wird dieses Jahr 25 Jahre alt und gehört damit zu den ältesten aktiven Spielern in der Profi-Szene von League of Legends. In einem Interview behauptete er nun, dass das Alter keine Auswirkung auf sein Können im Spiel habe. Und weil er Faker ist, bekam er sofort Zustimmung.

Was hat Faker gesagt? Faker, der 2019 von den LoL-Entwicklern als Gott inszeniert wurde, hat Invenglobal ein Interview gegeben. Darin sprach er auch über sein Alter und die Auswirkungen auf den E-Sport.

Aus der Sicht des Spielers jedoch scheint das Alter noch keine Rolle zu spielen und er selbst siegt sogar noch die Möglichkeit, sich zu verbessern:

Wenn ich das komplett aus meiner eigenen Erfahrung heraus diskutiere, habe ich selten das Gefühl, dass meine Spielweise aufgrund meines Alters nachgelassen hat. Ich spiele seit neun Jahren als Pro-Gamer, und da ich die meiste Zeit sitze, denke ich nicht, dass meine Gesundheit immer im besten Zustand ist. Abgesehen von diesem Teil denke ich, dass es nicht viel anders ist und ich denke, dass ich mich je nach Anstrengung noch verbessern könnte.

Damit spricht sich Faker dagegen aus, dass man zwingend jung sein muss, um im E-Sports erfolgreich zu sein. Gerade in LoL werden Spieler im Alter von 26 oder 27 Jahren schon als „Rentner“ gesehen.

Faker möchte Vorurteile widerlegen, indem er WM gewinnt

Was sagt Faker zum noch zum Alter? Im Interview erklärt Faker weiter, dass das Durchschnittsalter von Pro-Gamern zwar noch immer sehr gering sei, aber sich dies in Zukunft ändern könnte.

Er selbst will mit diesem Vorurteil aufräumen, indem er die Weltmeisterschaft gewinnt:

Das Durchschnittsalter der Pro-Gamer ist immer noch jung, aber ich denke, es wird in Zukunft steigen. Um das Vorurteil zu brechen, denke ich, dass der einzige Weg darin besteht, selbst die Weltmeisterschaft nochmal als Pro-Gamer zu gewinnen. Der beste Weg wäre, härter zu arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen.

Das gelang ihm in den letzten Jahren jedoch nicht. 2016 holte T1 die letzte Weltmeisterschaft, 2017 reichte es immerhin für Platz 2. 2018 und 2020 schafften sie es nicht mal sich zu qualifizieren und 2019 mussten sie sich dem Team G2 Esports im Halbfinale geschlagen geben.

Wie Faker über lange Zeit den E-Sports in LoL dominiert hat, könnt ihr euch auf dem YouTuber-Account theScore esports anschauen. Dort wurden die besten „Plays“ zwischen 2013 und 2018 gesammelt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Sind LoL-Profis tatsächlich so jung? Gerade in den Regionen China und Korea, die in den letzten Jahren die Weltmeisterschaften geholt haben, wir verstärkt auf junge Spieler gesetzt:

Faker selbst begann seine Profi-Karriere 2013, mit gerade mal 17 Jahren. Im selben Jahr wurde er Weltmeister mit seinem Team T1.

Beim Weltmeister 2019, FunPlus Phoenix, dominierte der damals 19-jährige Tian im Jungle. Er wurde zum MVP, dem wertvollsten Spieler der WM, gekürt.

2020 wurde das Team DAMWON Weltmeister. Einen großen Anteil daran hatte der Jungler Canyon. Er war beim Turnier 19 Jahre alt und wurde ebenfalls zum MVP ernannt.

Meist dominieren die Teams, die ein oder zwei erfahrene Veteranen mit jungen, starken Talenten kombinieren. Genau das probiert derzeit auch Fakers Team T1. Dort spielen neben ihm Talente wie Zeus (17 Jahre), Ellim (19 Jahre), Clozer (17 Jahre), Keria (18 Jahre) und Oner (18 Jahre).

In Europa und Amerika hingegen dominieren Teams mit eher älteren Spielern:

Caps ist mit 21 Jahren der jüngste Spieler bei G2 Esports, dem stärksten Team der letzten Jahre in Europa. Seine Kollegen Rekkles und Jankos sind schon 24 bzw. 25 Jahre alt.

Team SoloMid gewann 2020 im Sommer die amerikanische Liga und reiste als erstplatzierter der Region zur Weltmeisterschaft. Dabei traten sie mit den Veteranen Doublelift (27 Jahre), Bjergsen (25 Jahre), Biofrost (24 Jahre) und Treatz (24 Jahre) an. Das Resultat war ein 0:6 in der Gruppenphase und ein peinliches Ausscheiden.

Gerade Amerika hat den Ruf, Veteranen aus anderen Regionen zu kaufen und ihnen „Rentnerverträge“ zu geben. Es winken zwar keine internationalen Titel, aber viel Geld, wie beim 6-Millionen-Deal von Swordart.

Das kritisierten auch Doinb, einer der Weltmeister von 2019 und der LoL-Coach von G2 Esports, GrabbZ. Der sagte sogar: Wer von EU in die USA wechselt, gibt das Gewinnen auf.

„Wenn Faker sagt es schadet nicht, dann ist das auch so“

Spielt das Alter nun eine Rolle? In einem weiteren Interview sprach Invenglobal mit Moon „Oner“ Hyeon-joon, den neuen Jungler bei T1, dem Team von Faker. Der ist erst im Dezember 2020 18 Jahre alt geworden.

Er wurde dabei auch auf die Aussage von Faker angesprochen und reagierte darauf mit folgender Aussage:

Faker spielt schon so lange – wenn Faker sagt, dass das Alter der Mechanik nicht schadet, dann tut es das auch nicht (lacht). Ich glaube, ich müsste es spüren, indem ich lange spiele. Ich weiß noch nicht genau, ob die Fähigkeiten durch das Altern abnehmen, oder ob man sich durch harte Arbeit verbessern kann.

In dieser Aussage spiegelt sich auch ein gewisser Respekt wider. Denn Faker ist in Korea ein echter Superstar. Es gibt sogar Politiker, die ihm zuliebe Gesetze verändern wollen. Eigentlich müsste der LoL-Profi nun den Wehrdienst in Korea antreten.

Ob Oner als 18-Jähriger die Problematik mit LoL im „fortgeschrittenen Alter“ aber gut einschätzen kann, ist fraglich.

Uzi beendete seine LoL-Karriere.

Denn es gibt auch Profis, die mit dem Alter deutlich eingebüßt haben. Eines der negativsten Beispiele dürfte Jian „Uzi“ Zi-Hao sein. Sein Arzt sagte zu ihm, dass er mit 23 bereits Arme wie ein 50-Jähriger haben soll. Deshalb beendete er im Sommer 2020 seine Karriere:

Einer der besten LoL-Spieler aller Zeiten hört auf – Gesundheit kaputt mit 23

Fakt ist, dass derzeit kein professioneller LoL-Spieler, der auch nur Ansatzweise um den Weltmeister-Titel mitspielt, älter als 27 ist. Ob Faker dieses Alter und vielleicht sogar die 30 überspringen wird, werden aber erst die kommenden Jahre zeigen.