Einer der besten LoL-Spieler aller Zeiten hört auf – Gesundheit kaputt mit 23

Der 23-jährige Profispieler Jian „Uzi“ Zi-Hao gilt als einer der besten Spieler der League of Legends aller Zeiten. Nun gibt er mit nur 23 Jahren seinen Rücktritt aus dem Profigeschäft bekannt. Sein Körper macht nicht mehr mit. Der Stress eines LoL-Profis und sein Lebenswandel waren offenbar zu viel für seine Gesundheit.

Das ist Uzi: Der Chinese gilt als der wahrscheinlich mechanisch beste Spieler in LoL aller Zeiten und als einer der Top-Spieler überhaupt. Viele sehen nur Lee „Faker“ Sang-hyeok, den legendären Midlaner vor ihm.

Uzi konnte zwar nie die Weltmeisterschaft in der League of Legends erringen, gilt aber seit langer Zeit als herausragend starker ADC mit makellosen „Mechanics“. So nennt man die Fertigkeit, dass der Champion in LoL genau das macht, was man will. Uzi konnte wie kein anderer schwierige Manöver blitzschnell durchführen, bei denen jeder Klick auf die Millisekunde genau abgestimmt sein musste.

Uzi wie man ihn kennt: Triumphierend.

Uzi gilt aber auch als Hitzkopf und unbeherrscht. So hat er sich während der LoL-Weltmeisterschaft 2018 eine Strafe von 2000 $ eingehandelt, weil er als Profi-Spieler absichtlich gefeedet haben soll.

Seit seinem Debüt für das Team „Royal Club“ im Oktober 2012 spielte Uzi:

683 Spiele

gewann 2-mal die chinesische Liga LPL

gewann einmal das MSI, das internationale Mid-Season-Turnier

nahm 6-mal an Weltmeisterschaften teil – 2013 und 2014 wurde er mit seinen Teams jeweils Zweiter hinter den damals dominanten koreanischen Teams SKT1 und Samsung Galaxy White

Bei einem Fitness-Test stellten Trainer fest, dass Uzi schon 2019 körperlich in keinem guten Zustand war.

Stress und Übergewicht führten zu Diabtes

Warum tritt er zurück? Obwohl Uzi erst 23 Jahre ist, leidet er unter einer Vielzahl von Verletzungen und Krankheiten, die jetzt zu seinem Rücktritt führen.

Schon 2019 hatte er erklärt, ein Arzt hätte ihm gesagt, er habe „Arme wie ein 50-jähriger“, damals war Uzi erst 22 Jahre alt. Er klagte, seine Beine seien zu schwach. Er habe kein Gefühl in ihnen. Die rechte Schulter sei die schlimmste Stelle.

In den letzten Jahren nahm er immer häufiger Pausen. Im letzten Split spielte Uzi gar nicht mehr.

Nun heißt es von seinem Team Royal Never Give Up: Die Ärzte hätten ihm zur Ruhe geraten, weil er in den vergangen 8 Jahren intensiven LoL-Trainings einige Verletzungen angesammelt hätte. Daher habe er im Frühling 2020 bereits in der LPL pausiert. Nun da die Frühlings-Runde vorbei sei, habe Uzi seine Entscheidung getroffen und man respektiere sie.

LoL-Profi (23) erklärt, wie hart eSport ist: „Bist du nicht berühmt, wirst du ersetzt“

In einem Weibo-Post sagt Uzi nun, er trete vom professionellen E-Sport zurück wegen seiner sich verschlechternden Gesundheit. Dazu gehören ein Typ-2-Diabetes und die ursprüngliche Handverletzung (Übersetzung via reddit).

Er sagt, die Diabetes sei durch chronischen Stress, eine unregelmäßige Ernährung, das lange Wachbleiben, sein Übergewicht und durch andere Ursachen entstanden.

Uzi habe im letzten halben Jahr eine Diät gemacht, seinen Tagesablauf geändert und Medizin genommen, um Gewicht zu verlieren. Aber die Dinge hätten sich nicht geändert. Die Ärzte sagten ihm nun, es würden bald ernsthafte Komplikationen entstehen, außerdem werde seine Handverletzung schlimmer – sein körperlicher Zustand erlaube es ihm daher nicht, länger zu kämpfen.

2019 nahm sich Uzi vor, fitter zu werden, und machte für einem Werbespot einige Übungen.

Uzi muss mit 23 Jahren seine Karriere wegen körperlicher Probleme beenden. In den letzten Jahren hörten einige Spieler der 1. Generation von LoL-Profis auf.

Der damals erst 22-jährige Heo „PawN“ Won-seok, ein ehemaliger LoL-Weltmeister, musste seine Profilaufbahn beenden, weil er unter einer schweren Zwangsstörung litt.