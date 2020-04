In League of Legends gibt es eine Art Glaubenskrieg darum, auf welche Taste man die Fertigkeit „Flash“ legt. In dieser Diskussion hat der Star-Spieler Faker nun ein Machtwort gesprochen, denn für ihn gibt es nur eine richtige Antwort.

Was ist das für eine Diskussion? In LoL gibt es zwei sogenannte Summoner-Spells, die einen starken Effekt, aber auch eine hohe Wiederaufladezeit haben. Es ist deshalb wichtig, ihren Einsatz richtig zu timen. Jeweils eine Fertigkeit legt man dabei auf die Taste „F“, eine auf „D“.

Doch wohin die Fertigkeit Flash gehört, ein Teleport, der nahezu immer mitgenommen wird, ist eine heiße Diskussion.

Was sagt Faker? Der Koreaner Lee „Faker“ Sang-hyeok gehört zu den bekanntesten LoL-Spielern der Welt und gleichzeitig zu denen, die Flash auf die Taste „F“ legen.

In Korea nutzt die Mehrheit der Profis diese Einstellung. 78% der Spieler aus der LCK, der höchsten koreanischen Liga, haben eine entsprechende Tastenbelegung (via Reddit).

In einem Livestream machte Faker am 31. März deutlich, was er über die Verteilung der Fertigkeiten denkt. So sagt er laut einer Übersetzung:

Streitet euch nicht darüber, ob Flash auf [die Taste] D oder F gehört. Jeder hat seine eigenen Präferenzen. Nur weil Minzschokolade eklig ist, könnt ihr nicht die Menschen dafür verantwortlich machen, die den Geschmack mögen. Manche Menschen mögen halt geschmackloses Essen.

Ein Ausschnitt aus dem Livestream von Faker

Es war auch nicht das erste Mal, dass er sich so äußert. Schon in den letzten Jahren gab es lustige Antworten des Profi-Spielers auf diese Glaubensfrage.

Wer ist Faker? Faker ist ein professioneller LoL-Spieler, der 1996 in Südkorea geboren wurde. Er spielt seit 2013 bei dem immer gleichen Team und hat sich dort schon in der ersten Saison einen großen Namen gemacht.



Dort trat er für das Team von SK Telecom 1 2 an und schaffte es mit seinen Mitspielern auf Platz 3 und damit sogar vor das erste Team aus dem eigenen Lager, SK Telecom 1 (nur Platz 5-8).



Bisher brachte es der Superstar auf 3 Weltmeister-Titel (2013, 2015 und 2016), sowie etliche andere Turniererfolge. Faker ist ein professioneller LoL-Spieler, der 1996 in Südkorea geboren wurde. Er spielt seit 2013 bei dem immer gleichen Team und hat sich dort schon in der ersten Saison einen großen Namen gemacht.Dort trat er für das Team von SK Telecom 1 2 an und schaffte es mit seinen Mitspielern auf Platz 3 und damit sogar vor das erste Team aus dem eigenen Lager, SK Telecom 1 (nur Platz 5-8).Bisher brachte es der Superstar auf 3 Weltmeister-Titel (2013, 2015 und 2016), sowie etliche andere Turniererfolge. 2019 wurde er sogar von Riot selbst als LoL-Gott inszeniert

Silber-Spieler haben Flash auf „D“

Was sagte Faker noch? Im April 2019 erklärte Faker ebenfalls in einem Livestream, was er wirklich über die Spieler denkt, die Flash auf die Taste „D“ legen:

Warum haben wohl sie viele Silber-Spieler Flash auf der Taste „D“? Wenn ihr Flash auf „D“ habt, dann seid ihr Silber. Ihr könnt nicht Flash auf „D“ legen.

Dieser Spruch wurde sogar vom bekannten amerikanischen Spieler Doublelift beim Mid-Season-Invitational 2019 aufgegriffen. Damals gestand der Profi in einem gemeinsamen Interview mit Faker, dass er eine andere Tastenbelegung benutzt:

Ich schäme mich, ich bin Silber.

Doublelift steht damit übrigens nicht allein dar. In der amerikanischen LCS nutzen 65% der Spieler Flash auf der Taste „D“ (via Reddit).

Wie läuft die Saison für die beiden Spieler? Das Jahr 2020 könnte für Faker und Doublelift kaum unterschiedlicher laufen:

Für Faker und sein Team änderte sich 2020 viel. Zwei starke Mitspieler und der Coach verließen T1. Trotzdem schaffte es das Team im Spring Split auf Platz 2 der LCK.

Das Team Liquid rund um Doublelift hatte nur einen Wechsel, doch scheiterte diese Saison. Es reichte nur für den vorletzten Platz der LCS, obwohl man die letzten Jahre Meister war.

Doch beide Spieler können sich trotzdem noch bei der Weltmeisterschaft 2020 sehen. Für die Qualifikation ist nämlich der kommende Summer Split entscheidend.