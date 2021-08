LoL: Ein Deutscher wird Meister in den USA – Aber der, mit dem kaum wer gerechnet hat

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

LoL: Ein 21-jähriger Deutscher wird in den Playoffs gerade zum neuen Star in Europa

Was macht die Meisterschaft besonders? 100 Thieves gehört nicht zu den „großen 4“, die bisher die LoL-Meisterschaft in den USA unter sich ausmachten: Cloud9, TSM, Team Liquid und CLG haben bisher alle Meisterschaften gewonnen.

Das ist jetzt der deutsche Meister: Felix „Abbedagge“ Braun (21) begann die Saison noch in Königsblau auf Schalke, wurde dann aber für angeblich eine Million US-Dollar in die USA zum Mittelklasse-Team 100 Thieves verkauft.

Vor der Saison dachte man zwar, dass ein deutscher Midlaner Meister in der US-Liga von League of Legends werden könnte. Doch man rechnete mit Tristan „PowerOfEvil“ Schrage (23), der für Team Solo Mid antrat. Doch am Ende wurde es ein anderer Deutsche: Felix „Abbedagge“ Braun (21) holt den Titel der LCS mit 100 Thieves, dabei hatte er die Saison bei Schalke begonnen.

