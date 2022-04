LoL: 18-Jähriger feiert Wochenende seines Lebens, bricht 2 Rekorde, entscheidet die Meisterschaft

Bei League of Legends ist der erst 18-jährige Kyle „Danny“ Sakamaki über Nacht zum Star geworden. Der Botlaner von Evil Geniuses erwischte ein Traumwochende und führte sein Team zur Meisterschaft in der LCS im Spring Split 2022. Dabei brach er zwei Rekorde und spielte traumhafte Serien.

Um was ging es? Am Wochenende fanden die letzten Spiele in der US-Liga von LoL, der LCS statt: Die Meisterschaft des Spring Splits 2022 wurde entschieden.

Wer spielte da? Im Rennen waren 3 Teams:

Das Außenseiter-Team „Evil Geniuses“ war in der regulären Saison nur Vierter geworden, hatte in der 1. Runde bereits verloren und stand im Loser’s Bracket vor dem Ausscheiden. Sie mussten 2 Serien gewinnen, um Meister zu werden. EG spielte gegen Team Liquid, gegen das mit Stars gespickte Team hatten sie in der 1. Runde der Playoffs verloren.

Team Liquid hatte sich vor der Saison lauter etablierte Namen wie Bjergsen und Bwipo zusammen gekauft und waren lange durchmarschiert, hatten aber überraschend am letzten Wochenende gegen 100 Thieves verloren und brauchten jetzt 2 Siege, um doch noch Meister zu werden.

Das Team 100 Thieves um den Deutschen Addebagge musste nur einmal gewinnen. Die warteten im Finale auf den Sieger aus dem Duell der anderen beiden. Midlaner Addebagge war am letzten Wochenende zum Star mutiert, der sich im Trashtalk in Rage redete.

Die von Netflix bekannte Jinx sollte am Wochenende noch eine große Rolle spielen:

18-jähriger bricht Rekord für Kills und Penta-Kills

Wer wurde zum Helden? Bei den Teams gab’s zahlreiche Kandidaten, wer zum Star des Wochenendes werden könnte: Bei Team Liquid spielt mit Bjergsen der ruhmreichste US-Spieler aller Zeiten, bei 100 Thives hat der Deutsche Addebagge einen Riesenlauf. Aber es kam anderes.

Der 18-jährige Botlaner von Evil Geniusses wurde zum Star des Wochenendes:

Danny holte insgesamt 111 Kills in den Palyoffs – mehr als jeder LCS-Spieler vor ihm. Der alte Rekord hatte 9 Jahre Bestand (via dotesports).

Außerdem erzielte Danny die meisten „Penta-Kills“ in der Saison. Vor ihm hatte in den großen Ligen niemand mehr als 3 „Fünffach-Tötungen“. Danny holte auf Jinx die Nummer 4 und das auf großer Bühne.

Der Pentakill von Danny, der den Rekord brach.

Außenseiter gewinnt Final-Wochenende mit zwei Mal 3-0, wird Meister

Überhaupt feierte Danny ein absolutes Traumwochenende: Immerhin gewann Evil Geniuses klar beide Serien mit 3-0 und Danny war der Ankerpunkt seines Teams. Dabei legte er heftige Statistiken hin wie 10-1-7 (Jinx), 8-0-4 (Ezrael) oder 9-1-6 (Xayah).

Auch wenn Danny am Wochenende herausragte, ist LoL ein Team-Spiel und Evil Geniuses erwies sich als starke Combo aus Jung und Alt. Es ist nicht rein „Jugend forscht“ mit den Teenangern Jojoyun (17) und Danny (18), sondern man hat mit Vulcan (23) und dem Südkoreaner Impact (27) auch erfahrene LoL-Profis dabei:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Letztlich sah das Wochenende den Aufstieg eines neuen Stars in den USA. Das Besondere ist, dass Danny tatsächlich ein junger US-Amerikaner ist. Seit Jahren wird der US-Liga in LoL vorgeworfen, aus Ausländer zu setzen und den Nachwuchs zu vernachlässigen

