LoL: 7-facher US-Meister gab 2022 viel Geld aus, ist nun Letzter – So ist das passiert

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das steckt dahinter: Der Kader von TSM wirkt schon schwierig, vor allem weil man mit Top-Laner Huni einen 24-jährigen Veteranen aus Südkorea im Team hat, der sicher teuer ist, aber so gar nicht in ein „Projekt für 3 Jahre“ passt. Auch der 21-jährige ADC Tactical hatte jetzt schon mehrere Chancen, den Durchbruch zum Leistungsträger zu schaffen, konnte die aber nicht nutzen.

Hat TSM ein Geldproblem? In der Diskussion um den Kader von TSM wird auch deutlich, warum Leena Xu TSM verlassen hat. Sie sagte, bei TSM sehe man den E-Sport in LoL kritisch, weil er nicht genügend Geld einspiele. Daher wolle sich TSM auch anderen Gebieten zuwenden, anderen E-Sports-Spielen und Mobile-Games.

Das sagt Reginald: Der kontroverse Besitzer von TSM, Reginald, kann das so nicht stehen lassen. Er verkündet auf reddit, dass man 5 Millionen $ in den jetzigen Kader gesteckt hätte. So viel hätten ungefähr auch Doublelift/Jensen/Vulcan gekostet.

