LoL: Riot Games leitet eine Untersuchung gegen den Chef des wichtigsten Teams der USA ein

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Allerdings haben Spieler, die in diesen Clips zu sehen waren, bereits Reginald in Schutz genommen und gesagt, der wolle immer nur das Beste für sein Team. Er sei eben ein “Leidenschaftlicher Besitzer”.

Als Beleg wurden Clips von verschiedenen Profis aus der Vergangenheit angeführt, die Reginald in Aktion zeigten (via Youtube ).

Was sind das für Vorwürfe? Die Vorwürfe drehen sich zentral um den Spieler und Streamer „Doublelift“, der hatte gesagt, Reginald sei ein „Bully“, eine Art „Schulhofschläger“, der immer wieder seine Spieler so runtergemacht hat, dass die anfingen zu weinen

Das ist jetzt die Ansage: Wie das Magazin „WIRED“ berichtet, hat Riot Games eine Untersuchung gegen Reginald in Auftrag gegeben. In einem Statement von Riot Games heißt es:

Der 29-jährige Andy „Reginald“ Dinh ist der Chef von Team SoloMid, dem größten und wichtigsten Team von League of Legends in den USA. Jetzt sagt Riot Games, sie leiten eine unabhängige Untersuchung gegen ihn ein. Denn dem Chef von TSM, wird vorgeworfen, er hätte Mitarbeiter und LoL-Spieler missbräuchlich behandelt.

