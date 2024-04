LoL: „Das grenzt ja an Mobbing“ – 2 alte Feinde spielen darum, wer das beste Team Europas ist

In League of Legends fand gestern, am Sonntag, dem 14.4., das Finale in Europa statt. Die beiden besten Teams der LEC spielten gegeneinander: G2 und Fnatic. Einmal mehr machte ein Spieler den Unterschied in LoL aus: der Däne Caps.

Was war das für ein Match? Es war das „Grand Final“ der LEC 2024 Spring Playoffs. Das Spiel um die Meisterschaft in Europa in der Frühlings-Saison:

Auf der einen Seite stand der Dauermeister G2 mit dem deutschen Broken Blade in der Top-Lane und dem wohl besten Spieler Europas, dem Dänen Caps, in der Mitte

Ihr Gegner war Fnatic, die sich nach Jahren des Strauchelns wieder gefangen hatten. Im Vergleich zu früher – mit Rekkles – hat Fnatic heute keine großen Stars mehr, am ehesten vielleicht noch den Tschechen Humanoid in der Midlane

2 Penta-Kills entscheiden das Duell zwischen den Königen Europas

So lief das Match: Fnatic konnte einen Überraschungs-Treffer in Match 1 landen. Die Außenseiter konnten die Favoriten überraschen und mit einem aggressiven Beginn das Match zu ihren Gunsten entscheiden.

Broken Blade brach auf Sion völlig ein und spielte 1-8-8. Jungler Yike sah auf Rek’Sai mit 1-5-6 ähnlich schwach aus. Bei Fnatic trumpfte hingegen Botlaner Noah auf Varus mit 12-3-12 auf. Der Supporter Jun dominierte mit 2 Kills und heftigen 27 Assits das Spiel

Match 2 lief ausgeglichen, ging aber nach 29 Minuten mit 19-18 Kills an G2, die damit einmal auf der Siegesstraße waren und nicht mehr davon abwichen. Ein Baron-Steal von Jungler Yike und ein Pentakill von Caps mit Azir entschieden das Spiel.

Hans Sama führt Gegner in Match 4 vor: “Grenzt an Cybermobbing”

Match 3 und Match 4 entschied G2 in 27 Minuten und 34 Minuten für sich. Hier drehten Midlaner Caps und Botlaner Hans Sama auf.

Caps entschied Match 3 mit einem Backdoor-Play für sich: So nennt man es, wenn ein Spieler sich aus den Teamfights ausklinkt, heimlich eine Minion-Wave in die Basis des Gegners pusht und das Match so gewinnt.

Hans Sama holte sich auf Jinx in Match 4 einen Pentakill und spielte 17-2-5.

Wie wird das diskutiert? Bei G2 macht man den Sieg auf reddit klar an 2 Personen fest. Caps ist für viele der dominante Spieler in Europa, der über Jahre seine Klasse bewiesen hat.

Der andere starke Mann, den man aber skeptischer sieht, ist Botlaner Hans Sama.

Dem wird zwar bescheinigt den Gegner Noah stellenweise so vorgeführt zu haben, dass es nach „Cybermobbing“ aussah, aber ob er die internationale Klasse hat, um gegen die koreanischen und chinesischen Superstars beim MSI zu bestehen, wird bezweifelt.

3 Kommentare fassen die Stimmung gut zusammen.

Der allgemeine Tenor ist: Fnatic hat im Match sein Bestes gegeben, hat Herz gezeigt und sich den Respekt verdient, aber individuell und im Teamfight ist G2 in dieser Form doch einige Klassen besser.

Was kann man zum Spiel sagen? G2 hat jetzt den 4. Titel in Europa in Folge gewonnen. Aber die letzten Jahre war man international weit von der Spitze weg. Das gibt Caps auch offen zu und sagt, er hofft, dass man 2024 wieder international für Furore sagen kann.

Seit Caps bei G2 spielt, haben sie 10 Meisterschaft gewonnen, Fnatic keine mehr

Warum ist die Rivalität zwischen beiden was Besonderes? Fnatic und G2 waren über Jahre die dominanten Teams in Europa:

Bis 2018 wurde Fnatic 7-mal Meister

G2 gewann 4 Meister-Titel.

2018 überzeugte G2 aber Caps davon, von Fnaitc doch zu G2 zu wechseln, seitdem ist das Duell doch relativ einseitig geworden:

Seit 2019 wurde G2 10-mal Meister

Fnatic kein einziges Mal

Die eigentliche Saison beginnt Caps und seine Jungs jetzt mit dem MSI. Die Gegner, die da auf G2 warten, sind einige Nummern größer:

