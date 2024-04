Der Erfinder einer echten Kult-Serie ging nach 5 Jahren – Behauptet, er sei gar nicht gefeuert worden

Die Serie Navy CIS läuft bereits seit 2003. Doch ihr Schöpfer hat die Produktion bereits nach vier Staffeln verlassen. Je nachdem, wen man fragt, erhält man unterschiedliche Gründe dafür.

Um welche Serie geht es? Navy CIS, kurz NCIS genannt, ist eine US-amerikanische Krimiserie, die bereits seit 2003 läuft. Bislang gibt es ganze 21 Staffeln.

Die Serie erzählt von einer Gruppe Ermittler der US Navy, die verschiedene Verbrechen aufklären. Lange Jahre war Mark Harmon als Jeroy Jethro Gibbs zu sehen, der sein Team anleitete.

Obwohl die Serie bis heute läuft, war einer der beiden Erfinder der Serie nur vier Staffeln lang mit an Bord. Nach nur fünf Jahren verließ Donald P. Bellisario das Projekt. Der Grund dafür ist bis heute nicht vollständig geklärt.

Zwei Versionen derselben Geschichte

Warum trennte sich die Produktion von ihrem Erfinder? Zwar wurde NCIS mit den Jahren eine feste Größe in der amerikanischen Fernsehlandschaft, anfangs war aber vor allem die Herstellung alles andere als einfach.

Und hier könnte bereits der Grund für die Trennung von Serien-Erfinder Bellisario liegen. Denn der Autor hatte wohl eine recht eigenwillige Art, zu arbeiten. Wie der ausführende Produzent Charley Floyd verriet, verwarf Bellisario ganze Drehbücher nur kurz vor den Dreharbeiten.

Die Schauspieler wussten teilweise nicht, was sie als Nächstes spielen würden und was mit ihrer Figur geschehen wird. Auch die Dialoge waren für manche nur schwer verständlich, was die Arbeit zusätzlich beeinträchtigte.

Besonders der Hauptdarsteller Mark Harmon störte sich an den Umständen. Das führte zu Differenzen zwischen den beiden. Laut Produzent Floyd sagte Harmon zwar nicht, dass Bellisario die Serie verlassen müsse, machte aber Druck und nannte die Arbeit mit ihm „schwierig“.

Daraufhin bat die Produktion den Serien-Schöpfer, sich zurückzuziehen. Und das geschah schließlich auch.

Was sagt Bellisario selbst? Fragt man den Betroffenen, klingt die Geschichte ein wenig anders. Während die Produktion wohl dachte, es sei für die Serie am besten, sich von Bellisario zu trennen, nennt dieser einen anderen Grund für seinen Weggang.

Es war einfach an der Zeit, etwas anderes zu tun und weiterzumachen. Ich hatte genug für die Show getan, also ging ich weg. Es war meine Entscheidung. Donald P. Bellisario via jeuxvideo.com

Klingt also danach, als wäre der Konflikt mit dem Hauptdarsteller zumindest für Bellisario kein Grund für die Trennung von der Serie gewesen. Auch wäre sie freiwillig geschehen. Trotz allem behielt Bellisario seine Nennung als Executive Producer im Abspann.

NCIS hat das Ganze übrigens nicht geschadet. Neben den 21 Staffeln gibt es weitere Spin-offs, die unter anderem in Los Angeles, Hawaii oder Sydney spielen.

Die Faszination für die Serie scheint also weiterhin zu bestehen, auch ohne den einstigen kreativen Kopf dahinter. Auch der Erfinder von Game of Thrones war nicht ganz so zufrieden, wie die dazugehörige Serie endete.