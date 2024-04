Fallout-Schöpfer verteidigt die Serie gegen Kritik der Fans: „Ich bin nicht mehr dafür zuständig und ihr auch nicht“

Tim Cain, der Creator des Spiels Fallout, äußerte seine Meinung zur neuen Serie zur bekannten Spielreihe auf Amazon Prime und verteidigte sie gegen Kritik der Fans.

Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte Timothy Cain gestern ein Review zu der Fallout-Serie. Er äußerte sich begeistert über die Videospieladaption und kann die Kritik von einigen Fans so gar nicht nachvollziehen.

Achtung, es folgen Spoiler zur Fallout-Serie: Wer sie also noch nicht durchgeschaut hat und nichts vorwegnehmen möchte, sollte nun nicht mehr weiterlesen.

Hier seht ihr einen Trailer zur Fallout-Serie:

Deswegen gefällt dem Fallout-Creator die Serie

Tim Cain sagte ganz klar, dass ihm die Serie gefällt. Begeistert äußerte sich der Spielemacher etwa, wie sehr sie es schaffe, das Gefühl der Games perfekt einzufangen und meinte: „Es ist einfach, postapokalyptisches Material zu schreiben, das nicht in die Fallout-Form passt“.

Außerdem hob er positiv hervor, dass sich die drei Hauptfiguren wie drei unterschiedliche Spielertypen anfühlten.

So sei Lucy wie ein Spieler, der das erste Mal unschuldig in das Spiel einschaut und gut sein möchte, während Maximus sehr viel mehr auf sich selbst und das Erreichen seiner eigenen Ziele achtet. Den Ghoul nannte er den Murder Hobo in der Spielerschaft.

Hier könnt ihr euch die ganze Review auf YouTube von Tim Cain anschauen, aber Achtung, es gibt Spoiler zur Serie:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das denkt der Creator über Abweichungen von den Spielen

Weiter ging Tim Cain auch auf die aktuellen Diskussionen ein, die die Zeitlinie und die Abweichungen von der Spielelore behandelt.

Es geht dabei vor allem darum, dass Shady Sands in der Serie bereits zerstört wurde und dadurch nicht mit der Lore in Fallout: News Vegas übereinstimme, wie die Fans bemängeln. Mehr zu dieser Diskussion könnt ihr hier bei unseren Kollegen von GameStar nachlesen.

Darauf reagierte Tim Cain gelassen und gab eine eigene Erklärung ab, warum es seiner Meinung nach zu Abweichungen in der Erzählung kommen kann:

„Vielleicht sind die Daten falsch, entweder in den Spielen oder in der Serie“, spekulierte Cain und erinnerte daran, dass „Fallout in vielen Spielen eine Geschichte hat, in der einem Leute etwas erzählen, das nicht stimmt“.

„Lore-Abweichung ist bei großen IPs unvermeidlich“

Wie er weiter meinte, sei es sowieso normal, dass man in bekannten Franchises kleine Unterschiede in den verschiedenen Geschichten hätte, denn „Lore-Abweichung ist bei großen IPs unvermeidlich“. Hierbei zog er Star Wars als Beispiel heran.

Obendrein sei es seiner Meinung nach schwierig, ein „richtiges“ Ende bei Spielen, wie New Vegas zu finden, bei denen die Schlüsse offen gestaltet sind und wir als Zuschauer nicht wissen, welche Elemente aus den Spielen sich die Serienmacher für ihre Erzählung herausgepickt hätten.

Zum Schluss meinte er zu den ganzen Diskussionen gelassen: „Ich bin nicht mehr dafür zuständig, und ihr auch nicht. Im Grunde ist alles, was Bethesda von nun an macht, canon.“

Mehr zur Fallout-Serie auf MeinMMO: Die Fallout-Serie macht vieles richtig – In einem Punkt ist sie sogar besser als die Spiele