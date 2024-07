In The Big Bang Theory mussten die Figuren 12 Jahre Treppen steigen – aber die Explosion im Aufzug ist nicht schuld

Szenen in The Big Bang Theory sind vor allem in der Wohnung von Lennard und Sheldon, manchmal in der von Penny. Zwischen den beiden Wohnungen ist der kaputte Aufzug, der die Figuren dazu zwingt, hoch oder runter zu laufen. Doch das hat einen wichtigen Grund, abseits vom Witz.

Der berüchtigte Aufzug: Schon in der ersten Folge von The Big Bang Theory im Jahr 2007 wird der Aufzug thematisiert, denn er ist kaputt, weshalb die Figuren der Serie dazu gezwungen sind, die vielen Treppen zu laufen. Diese Situation ist ein regelmäßiger Teil von Witzen in der Serie und wird fast bis zum Ende 2019 durchgezogen.

In der 22. Folge von der 3. Staffel wird innerhalb der Serie erklärt, warum der Aufzug kaputt ist. Als Lennard nämlich in die Wohnung gezogen ist, ging es noch. Bei einem gescheiterten Experiment musste Sheldon aber etwas in den Aufzug werfen, was dann dort explodiert ist. Dies führte letztendlich zur Zerstörung des Aufzugs.

Das ist aber nur der Grund innerhalb der Serie, auch fürs Drehbuch und die Struktur der Szenen ist es ein großer Vorteil.

Ein Ort an dem Charaktere laufen und reden können

Warum ist es wichtig, dass Figuren Treppen laufen? Das Wichtigste in einer Sitcom sind die Dialoge. Damit Dynamik und Abwechslung in einer Dialogszene entstehen, braucht man einen Szenenwechsel. Bei The Big Bang Theory sorgten die Treppen für die Dynamik. Das erklärte Co-Creator Bill Prady auf der WonderCon.

So, eine der Dinge, die man braucht, ist ein Ort, an dem Charaktere laufen und reden können. […] Als Chuck Lorre und ich an Dharma und Greg gearbeitet haben, hatten wir dieses Straßenset, auf dem sich die Figuren unterhalten konnten. […] Wir haben versucht, das bei Big Bang zu machen, aber es war einfach zu viel Platz und wir fingen an, darüber zu reden: „Was wäre, wenn sie immer die Treppe hochgehen müssten?“

Man braucht eben einen Ort, bei dem Figuren laufen und reden können. Im Falle von The Big Bang Theory war das anfangs nur im Treppenhaus möglich. Im späteren Verlauf der Serie gibt es natürlich mehre Szenerien, doch bis zum Schluss bleibt das Treppenhaus ein wichtiger Ort, auch für private Gespräche.

Wie wurden die Szenen im Treppenhaus gedreht? Trotz der simplen Szenerie waren die Dreharbeiten im Treppenhaus nicht einfach. Ein echtes Treppenhaus gab es nie, sondern ein Set. Wie Kunal Nayyar, der Darsteller von Koothrappali, in einem Interview mit The Independent verriet.

So gab es ein Set mit der Treppe, die nirgendwo hinführt. Ist ein Shot vorbei, baut man die Szenerie leicht um, damit es wirkt, als würden die Darsteller Treppen hoch- oder herunterlaufen. So entstand die Illusion der vielen Treppen.