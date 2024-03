In The Big Bang Theory gab es zu Beginn eine andere weibliche Hauptfigur, aber alle fanden sie furchtbar

Penny sollte es eigentlich in The Big Bang Theory gar nicht geben. Eine andere weibliche Hauptfigur sollte im Mittelpunkt stehen.

Die beliebte Sitcom The Big Bang Theory rund um die vier Wissenschaftler hat Millionen von Zuschauern weltweit begeistert. Im Mai 2019 endete die Serie nach stolzen 12 Staffeln. Hätte man den ursprünglichen Plan verfolgt, wäre die Serie möglicherweise nie zu dem geworden, was sie ist.

Ursprünglich gab es Penny überhaupt nicht, denn die Hauptfigur sollte Katie sein. Doch nach nur einer Test-Pilotfolge wurde sie aus dem Drehbuch gestrichen und durch Penny ersetzt. Die Schauspielerin Kaley Cuoco war ursprünglich nicht einmal Teil dieser langlebigen Sitcom.

Die fiese Katie

Wer war Katie? Als die erste Pilotfolge von The Big Bang Theory produziert wurde, standen Sheldon und Leonard einer ganz anderen Nachbarin gegenüber – Katie, gespielt von Amanda Walsh. Vor der Produktion hatte Kaley Cuoco für die Rolle der Katie vorgesprochen, doch fiel die Wahl auf Amanda Walsh.

Amanda Walsh hatte vor Big Bang Theory kleinere Auftritte in bekannten Serien wie Smallville und Veronica Mars . Außerdem spielte sie in einigen Filmen, darunter eine kleine Rolle in Disturbia .

Jedoch stieß Katie bei den Test-Zuschauern auf wenig Zustimmung. Sie wurde als zu gemein, arrogant und spöttisch wahrgenommen, insbesondere gegenüber Sheldon und Leonard.

Sie ist in gewisser Weise gefährlich und war nicht sehr nett zu den Jungs , so beschreibt der Mitschöpfer Bill Prady den Charakter von Katie in einem Interview mit Entertainment Weekly.

Es wurde deutlich, dass Katie nicht die Verbindung herstellen konnte, die die Serie benötigte, um erfolgreich zu sein.

Die Entscheidung für Penny

Das Produktionsteam unter der Leitung von Bill Prady und Chuck Lorre erkannte die Notwendigkeit einer Veränderung und überdachte die Charakterentwicklung. So wurde Katie durch Penny ersetzt – eine freundlichere, zugänglichere und mitfühlendere Figur, die besser zu Sheldon und Leonard passte.

Chuck Lorre erklärte, dass das Publikum Sheldon und Leonard als Kinder ansah und keine toxische Präsenz wie Katie um sie haben wollte. Dann kam Penny ins Spiel:

Ja, wir wussten anfangs nicht, dass das Publikum sie als Kinder ansieht. Sie waren sehr naiv und kindlich, unabhängig davon, wie intelligent sie waren. Sie waren sehr verletzlich, und das Publikum wollte keine toxische Präsenz um sie herum. Deshalb haben wir Katie zu Penny umgeschrieben und dafür gesorgt, dass sie viel mehr von den Jungs angetan und nett zu ihnen ist, im Gegensatz zu einer Frau, die sie ausnutzen würde. […] Sie [Amanda Walsh] war großartig in der Rolle, aber die Rolle war falsch konzipiert. Es lag in unserer Verantwortung. Chuck Lorre Entertainment Weekly

Mit dieser Änderung der weiblichen Hauptfigur kam auch eine Änderung in der Besetzung. Amanda Walsh musste gehen und Platz machen für Kaley Cuoco, die sich als Penny in die Herzen der Zuschauer spielte.

Chuck Lorre und Bill Prady bedauern, dass sie die ursprüngliche Version von Penny verpatzt haben, und sind der Meinung, dass Amanda Walsh gute Arbeit geleistet hat. „Sie war großartig in der Rolle, aber die Rolle war falsch gedacht“.

Amanda Walsh hatte gehofft, die überarbeitete Rolle der Katie, also Penny, wieder zu übernehmen – aber es hat nicht geklappt. Sie war so stark mit dieser ersten Figur identifiziert worden, dass es nicht möglich war , erzählt Prady (Entertainment Weekly).

Die Entscheidung, Katie durch Penny zu ersetzen, erwies sich wohl als Glücksgriff. Penny bringt eine spannende Dynamik in die Show und wurde zu einem zentralen Charakter, der gut mit Sheldon, Leonard, Howard und Raj harmoniert, ihre Welt auf den Kopf stellt und sie positiv beeinflusst.

Es ist faszinierend zu sehen, wie eine scheinbar kleine Änderung in der Besetzung eine so große Auswirkung haben kann. The Big Bang Theory wäre ohne Penny sicherlich eine völlig andere Show gewesen und hätte möglicherweise nicht den gleichen Erfolg erzielt, der sie zu einer der beliebtesten Sitcoms aller Zeiten machte.

