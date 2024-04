Gerade könnt ihr die 1. Staffel einer Serie gratis schauen, in der sich Nathan Fillion auf der Polizeischule beweisen muss

Wo kann ich The Rookie sonst noch anschauen? Wenn ihr noch alle weiteren Staffeln und Folgen zu The Rookie sucht, dann schaut bei Netflix oder Amazon vorbei. Im Abo könnt ihr die Staffeln 1-4 vollständig anschauen.

Mehr zu The Rookie findet ihr auch hier bei unseren Kollegen von Moviepilot: Das gab es in The Rookie noch nie: Hauptdarstellerin ist schwanger, aber Showrunner will es erstmals nicht zeigen

Wo kann ich The Rookie kostenlos anschauen? Momentan könnt ihr Folgen aus den Staffeln 1, 4 und 5 kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen. Über diesen Link kommt ihr direkt dahin.

Worum geht es in The Rookie? John Nolan startet mit über 40 Jahren noch eine neue Karriere als Polizist beim Los Angeles Police Department.

Was ist The Rookie für eine Serie? Bei der Serie handelt es sich um eine Dramedy- und Kriminal-Serie. Sie stammt von Alexi Hawley und umfasst aktuell sechs Staffeln. Eine siebte Staffel ist bereits bestätigt. Die Hauptrolle spielt Nathan Fillion, den viele von euch aus Castle oder Firefly – Aufbruch der Serenity kennen könnten.

The Rookie, mit Nathan Fillion in der Hauptrolle, ist eine beliebte Dramedy Serie. Gerade könnt ihr Folgen aus drei Staffeln kostenlos und ganz ohne Abo anschauen. Die erste Staffel ist vollständig verfügbar.

