Micky Maus und Winnie Puuh jagen in einem neuen Horrorfilm eine Gruppe von Freunden

Während „Winnie The Pooh: Blood And Honey 2“ derzeit die Kinobesucher terrorisiert, befinden sich mehrere weitere Horrorfilme in Arbeit, in denen sich beliebte Kultfiguren unserer Kindheit in diabolische Monster verwandeln. In einem Fall erwartet uns sogar ein Schocker-Crossover im Stil von „Freddy vs. Jason“.

Was ist das für ein Crossover? Die Genre-Webseite iHorror soll mit Untouchables Entertainment die Produktion von „Mickey vs. Winnie“ aufgenommen haben. Hinter den Hauptfiguren steht neben Winnie Pooh (auf Deutsch: Winnie Puuh), der als Horrorfigur bereits erfolgreich die Kinos unsicher macht, auch der aus Filmen, Serien und Comics beliebte Mickey Mouse (Micky Maus).

In dem Horrorfilm geht’s um eine Gruppe von Freunden, die einen Urlaub voller Nervenkitzel im Herzen eines dunklen Waldes erleben möchten. Was sie nicht wissen: In den 1920ern sind genau dort zwei Sträflinge Opfer eines Fluchs geworden.

Jetzt tauchen genau diese Kriminellen als verdrehte Versionen von Micky Maus und Winnie Puuh auf, um Jagd auf die Kids zu machen. Ähnlich wie beim Klassiker „Freddy vs. Jason“ aus dem Jahr 2003 soll es zwischen den beiden beliebten Kultfiguren unserer Kindheit schließlich zum blutigen Finalkampf kommen.

Ein Poohniverse nach dem Vorbild von Marvel

Wurde nicht bereits ein Horrorfilm mit Micky Maus angekündigt? Zwei sogar. Ein Low-Budget-Slasher mit dem Titel „Mickey’s Mouse Trap“ sowie ein weiteres Projekt, hinter dem der Produzent von Terrifier 2 stehen soll. „Mickey vs. Winnie“ wäre also die dritte Grusel-Adaption mit der Disney-Ikone.

Der Honig schlabbernde Winnie Puuh ist da schon deutlich weiter. „Winnie The Pooh: Blood And Honey“ bekam zwar nur durchwachsene Kritiken, konnte im vergangenen Jahr aber ein Vielfaches der Produktionskosten einspielen. Daher läuft jetzt bereits die Fortsetzung in den Kinos.

Der dritte Teil ist fest eingeplant, genauso je eine Adaption mit Bambi, Peter Pan und Pinocchio. Im siebten Film treffen dann alle für ein monstermäßiges Finale aufeinander, ganz im Stil von Marvel’s The Avengers und dem Marvel Cinematic Universe (kurz: MCU). So zumindest der bisher angekündigte Plan.

Warum erlaubt Disney das? Der Maus-Konzern würde das sicherlich unterbinden, wenn das möglich wäre. Mittlerweile sind einige Figuren unserer Kindheit in ihrer originalen Urfassung jedoch so alt, dass sie zum Allgemeingut werden und daher in genau dieser Variante genutzt werden dürfen, ohne dass der Urheber die Erlaubnis erteilen muss oder Gebühren fällig werden.

Schauen wir uns den Fall Micky Maus an. Den ersten Auftritt der Figur gab’s im Film „Steamboat Willie“ aus dem Jahr 1928. Im Januar 2024 lief das US-Urheberrecht aus. Kurz danach gab’s die ersten Ankündigungen für Adaptionen, die auf dieser Version von Micky basieren sollen.

Wie bewertet ihr diese Weiterverarbeitung von Kindheitsfiguren in Horrorfilmen für Erwachsene? Habt ihr Bock auf das Poohniverse?