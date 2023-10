5 Horrorfilme, bei denen ihr euch fragt, was ihr da eigentlich gesehen habt

Die meisten Horrorfilme, die heutzutage erscheinen, setzen oft auf klassische Elemente wie Jump Scares. Deswegen sind auch Conjuring und Co. so erfolgreich. Doch auch im Horrorbereich gibt es skurrile Filme, bei denen man sich fragt, was man eigentlich geguckt hat.

Manche der Filme auf dieser Liste sind lustig, aber einige können auch sehr verstörend sein. Ist man anfällig für diverse Geschichten oder Horrorelemente, sollte man sich vor dem Schauen informieren, was dort passiert. Seiten wie doesthedogdie.com bieten eine gute Hilfestellung.

Wie ist die Liste entstanden? Die Liste ist ein Mix mehrerer Faktoren. Alle Filme sind aus den letzten Jahren und ein Mix aus mal mehr und mal weniger großen Geheimtipps. Auch die Themen und die Subgenre bieten Abwechslung. Ist euer Lieblings-Geheimtipp nicht dabei, dann schreibt ihn uns in die Kommentare.

Seit ihr richtig hartgesottene Horrorfans, dann ist diese Liste was für euch:

5 Horrorfilme ab 18, die nichts für schwache Nerven sind

1. Barbarian

Durch eine versehentliche Doppelbuchung eines Airbnb taucht plötzlich der geheimnisvolle Keith in Tess’ Unterkunft auf. Trotz der ungewöhnlichen Situation bleibt sie in diesem Airbnb und beide bleiben in dem Haus über Nacht. Doch abseits der komischen Situation scheint noch was anderes in dem Haus zu lauern.

Der Film erhielt gute Wertungen der Kritiker und ist vor allem durch seine Unvorhersehbarkeit und die vielen Geheimnisse rund um das Haus einen Blick wert.

2. Bodies Bodies Bodies

Comedian Pete Davidson spielt hier in einer skurrilen Horrorkomödie mit, die sich vor allem mit Gen Z und der Social-Media-Generation beschäftigt. Auf einer Party spielt eine Gruppe Jugendlicher das Spiel Bodies Bodies Bodies. Es entsteht ein Mörderspiel, in der die Partytruppe überleben und herausfinden muss, wer der Killer ist.

Der Film ist eine satirische Aufarbeitung aktuellen Generationen und erinnert ein wenig an eine moderne Version eines Scary Movies, die nie wirklich gruselig wird. Es ist aber trotzdem erfrischend, eine solche Horrorkomödie im modernen Stil zu schauen und ein Whodunit als Horrorkomödie macht auch Spaß.