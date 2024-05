Borderlands 4: Erste Hinweise deuten auf Release des nächsten Teils hin

Die Borderlands-Reihe startet in die nächste Runde. Erste Hinweise auf einen 4. Teil der Reihe tauchen auf – und ein Trailer dürfte bald folgen.

Wenn man an Loot-Shooter mit der maximal möglichen Menge an Beute und einer abgedrehten Welt denkt, dann kommt unweigerlich Borderlands in den Sinn. War der erste Teil mit noch recht wenig Handlung versehen, nahm die Serie spätestens ab Teil 2 richtig Fahrt auf und lieferte auch noch eine tolle Story mit einigen der wohl besten Bösewichten aller Zeiten.

Seit dem Release des letzten Teils der Hauptreihe, Borderlands 3, sind inzwischen fast fünf Jahre vergangen. Jetzt gibt es erste Hinweise auf den nächsten Teil.

Borderlands 2 gilt noch heute als einer der besten Loot-Shooter aller Zeiten – auch dank Handsome Jack:

Mehrere Hinweise zum Release von Borderlands 4

Woher stammt die Info? Der Twitter/X-Account vom Summer Game Fest hat eine recht deutliche Nachricht in die Welt geschickt, in der es heißt:

„2K plant, den nächsten Teil eines ihrer größten und am meisten geliebten Franchises auf dem Summer Game Festvorzustellen, am Freitag, den 7. Juni.“

Damit will man natürlich die Vorfreude auf das Event anheizen – gleichzeitig ist das ein klares Indiz dafür, dass es sich um Borderlands 4 handeln könnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was spricht für Borderlands 4? Während eines „Investor’s Call“ sprach der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, über Gearbox. Das Studio wurde vor einigen Monaten von Take-Two gekauft und das offenbar mit einem klaren Ziel. Denn Zelnick erklärte:

Wir haben großen Respekt für Randy Pitchford und sein Team. Er hat die Fähigkeit, Tripple-A-Titel auf den Markt zu bringen und das in einer zuverlässigen und recht schnellen Geschwindigkeit. Und er ist ein Hit-Macher. Es ist sehr schwer, einen neuen Hit zu produzieren. Und Tiny Tina war ein neuer Hit.

Der letzte Ableger der Borderlands-Reihe war das Spin-Off „Tiny Tina’s Wonderlands“ – und das war ein weiterer Hit für Take-Two. Im Jahr 2022 sagte man, dass Wonderlands die „Erwartungen übertroffen habe“ (via pcgamer.com).

Weiter sagte Zelnick, dass man für die Borderlands-Reihe bereits eine Zukunft ausgemacht habe:

Wir haben bereits viele Wachstums-Möglichkeiten für die Borderlands-Reihe und den Katalog von Gearbox ausfindig gemacht und wollen diese verfolgen, sobald das Studio in unsere Organisation integriert ist.

Was spricht noch dafür? Aktuell befindet sich ein Borderlands-Film in Produktion. Dieser sollte, wenn es keine Verzögerungen mehr gibt, noch im August dieses Jahres in die Kinos kommen. Veröffentlichungen von Filmen und Serien sorgten in der Vergangenheit immer wieder für steigende Verkaufszahlen von Spielen (wie etwa bei der Witcher-Serie oder Cyberpunk: Edgerunners). Da wäre es nur logisch, dass man parallel zum Film auch einen neuen Ableger der Serie präsentiert.

Allerdings sollte man auch in Betracht ziehen, dass es vielleicht zu früh ist, um wirklich von einem baldigen Release auszugehen. Da Gearbox erst vor Kurzem gekauft wurde, ist es wohl wahrscheinlich, dass man auf dem Summer Game Fest – wenn überhaupt – nur einen Teaser zum nächsten Borderlands veröffentlicht und der Release noch viele Monate, wenn nicht gar einige Jahre, in der Zukunft liegt.

Was für Spiele könnten sonst gemeint sein? Es besteht auch die Möglichkeit, dass es gar nicht um Borderlands, sondern um eine andere Spielereihe geht. Immerhin hat 2K auch andere beliebte Reihen erschaffen. So wäre auch ein neuer Teil der „BioShock“-Reihe möglich, ebenso wie ein weiteres Kapitel in der „Mafia“-Reihe.

Zusammen mit Borderlands sind das drei beliebte Spielereihen. Auch wenn Borderlands 4 am wahrscheinlichsten erscheint, eine abschließende Bestätigung kriegen wir wohl erst beim Summer Game Fest am 7. Juni – denn dann wird 2K endlich einen Trailer präsentieren.

Hättet ihr Bock auf ein neues Borderlands? Oder würdet ihr lieber ein neues BioShock oder Mafia sehen?