Spieler in Tiny Tina’s Wonderlands findet das seltenste Item – Ein Drop ist viel unwahrscheinlicher, als im Lotto zu gewinnen

Tiny Tina's Wonderlands

Amalgam-Rüstung

Im Vergleich: Wer Lotto spielt, hat eine Gewinnchance von 1 zu 140 Millionen. Es ist also wahrscheinlicher, 6 Richtige zu haben, als den perfekten Amalgam in Tiny Tina ’ s Wonderlands zu finden. Vor Moxsy war noch kein Spieler bekannt, der das Item erhalten hätte.

Wie selten ist der Drop? Der Youtuber Constant Canadian rechnet in einem Video verschiedene Droprates für Items aus. Ganz zum Schluss widmet er sich dem perfekten „Amalgam“: Sein Ergebnis liegt bei einer Chance von 1 zu 85 Milliarden. Umgerechnet in Prozent sind das 0,00000000117 %.

