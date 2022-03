Tiny Tina’s Wonderlands pfeift auf New Game+ – Vertraut lieber Hasen den besten Loot an

MeinMMO sprach mit den Entwicklern von Tiny Tina’s Wonderlands über das Endgame des irren Borderlands-Shooters mit Fantasy-Setting. Und wie erwartet, wird es verrückt.

Darum geht’s:

Tiny Tina’s Wonderlands ist ein Spin-Off der Borderlands-Reihe und erscheint am 25. März 2022

Publisher 2K ließ uns ein paar Stunden spielen und organisierte ein Interview mit Entwicklern

Im Interview sprachen wir über das Endgame, Einhörner, Hasen und jede Menge Chaos

Wonderlands erzählt psychotische Fantasy-Geschichten des Irrsins

Wie läuft das Spiel ab? In Tiny Tina’s Wonderlands erlebt ihr eine abgedrehte Fantasy-Geschichte und seid eine Figur auf einem Spielbrett – Spielleiterin Tiny Tina sorgt für den Extra-Kick Wahnsinn.

Im Laufe der Story besucht ihr mehrere Welten mit unterschiedlichen Sub-Settings: Es gibt eine Piraten-Welt, eine Gegend voller Kobolde und Drachen oder auch das Standard-Burg-Setting mit Ritter-Zeugs.

Für einen tieferen Einblick in das Spiel schaut euch unser Video zu Tiny Tina’s Wonderlands an:

Doch was ist, wenn man alle Wonderlands besucht und die Story durch hat? MeinMMO hat mit Wonderlands-Entwicklern über das Endgame gesprochen und kann euch sagen: Wie in den vorhergehenden Teilen der Borderlands-Reihe gibt es auch in Wonderlands noch ordentlich zu tun.

20 Chaos-Level erhöhen den Schwierigkeitsgrad

Myth-Ranks verbessern Werte von eurem Charakter

Build-Optimierung durch gezielten Loot

Chaos Chamber generieren zufällige Dungeons

In den folgenden Abschnitten erfahrt ihr, was das Endgame des abgedrehten Fantasy-Shooters zu bieten hat. Hier findet ihr unseren kurzen Anspielbericht zur Demo:

Kein New Game+, dafür eine Menge „Chaos“

Mit wem habt ihr gesprochen? Das Interview drehte sich komplett um das Endgame von Tiny Tina’s Wonderlands und 2 Entwickler stellten sich unseren Fragen:

Matt Cox Creative Director

Kent Rochefort Lead Designer – Chaos Chamber



Wann startet das Endgame? Mit dem Abschluss der Story startet theoretisch das Endgame. Seid ihr jedoch noch nicht auf dem Max-Level 40, ist es jedoch eher eine Art Endgame-Light.

An dem Punkt könnt ihr noch weitere Welten spielen, die ihr bisher noch nicht kennt oder grindet Nebenquests in bekannten Gebieten bis zum Max-Level.

Habt ihr die 40 voll, dann lohnt sich das „Chaos“! Die Entwickler erklärten uns, dass die „Chaos Chamber“ und die „Chaos Level“ den Großteil des Endgames ausmachen.

Es gibt viele Wonderlands zu entdecken.

Wie ist das Endgame aufgebaut? Statt auf mehrere unterschiedliche Aktivitäten zu setzen wie Borderlands 3, streicht Wonderlands viele dieser Features und verlässt sich voll und ganz auf „Chaos Chambers“.

Die Chambers wirken wie eine Mischung aus den Endgame-Aktivitäten von Borderlands 3 – ausgenommen dem „True Vaulthunter-Mode“. New Game+ bietet Wonderlands gar nicht – dafür könnt ihr vom Start weg eine hohe Schwierigkeit einstellen (oder eine niedrige).

In den „Chaos Chambers“ spielt ihr zufällige Dungeons und sammelt Kristalle, die ihr am Ende eines Durchgangs gezielt gegen die Art von Loot eintauschen könnt, den ihr aktuell jagt. In den nächsten Abschnitten gehen wir noch näher auf die Dungeons und den zielgerichteten Loot ein.

Weiter mit an Bord sind auch die „Guardian Ranks“ von Borderlands 3, mit denen ihr gezielt einzelne Charakter-Attribute steigert – das heißt in Wonderlands jedoch „Myth-Ranks“.

Außerdem könnt ihr die Schwierigkeit mit den „Chaos Leveln“ noch weiter erhöhen, wenn ihr das entsprechende Level über die „Chaos Chambers“ freigespielt habt.

Die „Chaos Chambers“ sind zufällige Dungeons mit Bossen

Wie funktionieren die Chaos Chambers? Diese „Kammern“ stehen im Mittelpunkt des Endgames von Wonderlands. Die Aktivität verschleppt euch in zufällig generierte Dungeons, alle mit eigenen Gegnern und eigenem Flow.

Verschiedene Räume werden aneinander gekettet und mit unterschiedlichen Bedrohungen gefüllt, die ihr schon aus anderen Gebieten kennt. Ein normaler Durchgang dauert um die 20 bis 30 Minuten und ihr habt 3 Leben, um durchzukommen.

Am Ende jedes Raumes müsst ihr euch zwischen 2 Portalen entscheiden und eure Wahl beeinflusst, wie es weiter geht. Zudem könnt euch entscheiden, ob ihr Flüche („Curses“) oder Segen („Boons“) aktiviert.

In den Chaos Chambers trefft ihr auf bekannte Gegner, die sich mit anderen „Armeen“ zusammentun.

Ein Fluch erhöht die Schwierigkeit, aber auch eure Belohnung in Form von Kristallen. Diese Kristalle setzt ihr am Ende eines Durchgangs ein, um gezielt Loot anzufordern – je mehr ihr habt, desto mehr Loot.

Während des Durchgangs könnt ihr mit den Kristallen aber auch „Boons“ aktivieren, um euch Vorteile zu sichern. Der Dungeon wird damit einfacher, aber ihr habt weniger Kristalle für den Loot.

Am Ende eines Durchgangs kommt es dann zu Boss-Kämpfen, die teilweise durch Puzzle versteckt sind.

Bei den Bossen setzen die Entwickler auf mehr Action und bauen die Mechaniken dahingehend aus, dass ihr euch mehr bewegen und ausweichen müsst, während ihr dem Boss die Lebenspunkte runter knüppelt.

4 Arten von Durchgängen schaffen „chaotischen Zufall“

Der Lead Designer Kent Rochefort meinte, die Entwickler wollten eine Art „Chaotischen Zufall“ erschaffen, um die Dungeons immer wieder anders und neu zu gestalten. Insgesamt könnt ihr aus 4 Versionen wählen:

Normaler Durchgang

Erweiterter Durchgang

Featured Durchgang

Chaos Trial

Der normale Durchgang besteht aus 6 Dungeon-Räumen, einem Mini-Boss-Raum und einem Boss-Raum am Ende. Bei dem erweiterten Durchgang sind es schon 12 Räume.

Beim „Featured“ handelt es sich um eine Community-Aktivität: Eine Woche lang ist der Featured-Run für alle Spieler gleich und nicht zufällig. Es lassen sich Dinge wie Schaden, genutzte Builds oder Abschluss-Zeit miteinander vergleichen.

Mit den „Chaos Trails“ findet ihr wieder einen zufälligen Dungeon, mit dem ihr euer Chaos Level erhöhen könnt. Das funktioniert ähnlich wie in Boderlands 3 mit dem „Mayhem Mode“.

Mit den Chaos-Leveln werden Welt und Chaos Chambers schwieriger und lohnenswerter.

Habt ihr ein Chaos-Level freigeschaltet, könnt ihr jederzeit das Chaos-Level erhöhen, was die Gegner-Schwierigkeit in den „Chaos Chamber“-Dungeons und der restlichen Welt erhöht und den gefundenen Loot verbessert.

Danach müsst ihr wieder ein „Chaos Trial“ spielen, um auf das nächste Level zu kommen.

Zum Release könnt ihr hoch bis auf Chaos-Level 20. Mit späteren Updates geht das Max-Level weiter nach oben. Creative Director Matt Cox erklärte uns, dass die Chaos-Level so designt sind, dass man sie theoretisch unendlich steigern könnte.

Chaos-Gear und gezielter Loot mithilfe von … Hasen

Kommen wir endlich zum wichtigsten Punkt: dem Loot. Die Entwickler stellen klar, dass die Dungeons der „Chaos Chambers“ die effizienteste Methode darstellen, um eure Builds zu optimieren oder neue starke Items zu bekommen.

Das liegt besonders an … Hasen. Am Ende eines jeden Durchgangs könnt ihr eure gesammelten Kristalle an Hasen-Totems ausgeben und jedes Totem steht für eine bestimmte Art von Ausrüstung.

Sucht ihr ein neues Sturmgewehr? Stopft die Kristalle in den Sturmgewehr-Hasen. Eher eine neue Rüstung? Klar, dann kriegt der Rüstungs-Hase was zu futtern.

Die Entwickler wollen damit erreichen, dass ihr nicht mehr über Stunden dieselbe Aktivität farmen müsst, um den gewünschten Loot zu bekommen. Stattdessen bieten sie euch zufällige Dungeons mit zielgerichtetem Loot, die ihr stundenlang farmen könnt!

Die Chaos Chambers stehen für Chaos und Zufall – außer beim Loot.

Mit jedem Chaos-Level steigt dann die Schwierigkeit der Welt und der Chaos Chambers. Und mehr Chaos führt auch zu besseren Belohnungen – dem Chaos-Gear.

Jedes neue Chaos-Level steigert die Werte der gefundenen Waffen und Ausrüstungen:

Chaos-Waffen und -Zauber haben bessere Attribute wie Schaden, Feuerrate oder Magazin-Größe

Chaos-Ausrüstung hat bessere Effekte und passive Eigenschaften

Eine weitere Mechanik bilden die „Moon Orbs“, die ihr bei Abschluss von „Chaos Chambers“ erhaltet. Damit könnt ihr Ausrüstung „re-rollen“ und teilweise sogar festlegen, welchen Effekt ihr behalten wollt und welcher zufällig neu ausgewürfelt wird.

Zusammenfassung Chaos Chambers

Zufällige Dungeons mit unterschiedlichen Längen und Gegnern

Mindestens ein Mini-Boss und ein Haupt-Boss

Sammeln von Kristall über einen Durchgang

Kristalle lassen sich gegen Ausrüstung tauschen

Flüche bringen mehr Kristalle, machen Durchgang schwerer

Segen kosten Kristalle, machen Durchgang leichter

Zielgerichteter Loot durch „Hasen-Totems“

Moon Orbs erlauben Änderung von gefundener Ausrüstung

Chaos-Level lassen sich über „Chaos Trials“ freischalten

Aktivierte Chaos-Level verbessern den Loot – Chaos-Gear

Im Interview zeigten wir uns, nicht ganz ernst gemeint, etwas enttäuscht darüber, dass „Hasen“ den besten Loot verteilen. Wir hätten uns lieber den „Arschgaul“ gewünscht – ein Loot-spuckendes Einhorn aus dem „Borderlands 2“-DLC Tiny Tina’s Sturm auf die Drachenfestung.

Creative Director Matt Cox konnte uns jedoch beruhigen: „Ihr bekommt viele Arschgäule im Spiel zu sehen, macht euch keine Sorgen“. Allerdings machen wir uns jetzt eher mehr Sorgen als vorher – aber auf die gute Art.

Zum Glück: Arschgaul ist wieder dabei und hat sogar sein eigenes Schloss.

Das war der große Überblick zum Endgame von Tiny Tina’s Wonderland. Falls ihr noch Fragen zum Thema habt, dann gern raus damit. Wir gehen gern auf Unklarheiten ein und können bei den Entwicklern auch weitere Details anfragen.

Das war der große Überblick zum Endgame von Tiny Tina's Wonderland. Falls ihr noch Fragen zum Thema habt, dann gern raus damit. Wir gehen gern auf Unklarheiten ein und können bei den Entwicklern auch weitere Details anfragen.

Ihr könnt uns auch gern ein Kommentar mit eurer Meinung zum neuen Endgame da lassen.