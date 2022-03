Tiny Tina’s Wonderlands bekommt gute Reviews bei Metacritic: „Ist wohl das beste Borderlands bisher“

Die ersten Gaming-Websiten und Tester konnten den neuen Shooter Tiny Tina’s Wonderlands von den Borderlands-Machern ausprobieren. Auf Metacritic überschlagen sich einige Seiten mit Lob für das Spiel und bezeichnen es als das beste Spiel, was der Entwickler Gearbox bisher umgesetzt hat. Wir geben euch einen Überblick über die Tests.

Was sagen die Wertungen? Derzeit (am 23. März um 17:00 Uhr) kommt Tiny Tina’s Wonderlands auf einen Score von 81 bei 47 Reviews auf Metacritic, wobei die Tester hauptsächlich auf dem PC unterwegs waren. Der Wert liegt damit etwas niedriger als zum Start von der Borderlands 3.

Viele der Tester loben die verrückten Waffen und das Borderlands-Feeling, das jedoch von den Entwicklern weitergedacht und in eine neue Welt verfrachtet wurde. Die Webseite Game Informer geht sogar so weit, den Shooter als das „beste Spiel von Gearbox überhaupt“ zu bezeichnen.

Auch unser Autor Maik Schneider hat Tiny Tina’s Wonderlands bereits durchgespielt, wobei er von den geringen Innovationen und der Story etwas enttäuscht war:

Wir haben die 15 der bekanntesten Seiten für euch in der Übersicht gesammelt:

Was wird gelobt? Eine der stärksten Wertungen kommt mit 95 von der Webseite Gameinformer. Sie geben eine 9,5 von 10 und loben vor allem das Koop-Gameplay, die Skalierung der Gegner im Level, die fantasievollen Bosse und die Tatsache, dass der Shooter immer wieder an Dungeons & Dragons erinnert.

In der Einleitung heißt es sogar: „Tiny Tina’s Wonderlands ist das beste Spiel von Gearbox Software.“ Im Fazit erklären sie:

Als jemand, der viel Dungeons & Dragons gespielt hat, war ich begeistert, wie oft mich Wonderlands an das Würfeln mit einem 20-seitigen Würfel mit Freunden erinnerte. Es ist ein Liebesbrief an die Kreativität vor Ort und an Freunde, die sich in einer Fantasiewelt vergnügen.

Hardcore Gamer vergibt für Tiny Tina’s Wonderlands eine 4,5 von 5 und bezeichnet es sogar als das wohl beste Borderlands-Spiel bisher. Sie befürchten, dass der Entwickler Gearbox nun nicht mehr einfach so zu einem klassischen Borderlands zurückkehren kann:

Tiny Tina’s Wonderlands ist die beste Art und Weise, die Borderlands-Formel zu ändern und möglicherweise das beste Borderlands-Spiel bisher. Das liegt zum großen Teil an der Veränderung des Settings und das neue Gefühl von Freiheit, das direkt mit einer tieferen Anpassung verbunden ist.

Es gibt offensichtlich Fans der Serie, die das postapokalyptische Design im Vergleich zu einem D&D-Fantasy-RPG-Element bevorzugen. Dieses Spiel fühlt sich an wie das, was Blood Dragon für Far Cry war, aber nicht unbedingt in diesem Ausmaß. Tiny Tina behält alles bei, was die Borderlands-Reihe so großartig macht, und verbessert es so sehr, dass es schwierig sein könnte, zur normalen Formel der Hauptreihe zurückzukehren, wenn Gearbox den Spielen in Zukunft nicht eine große Dynamik hinzufügt.