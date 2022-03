Tiny Tina’s Wonderlands: 5 Dinge, die ihr vor dem Kauf wissen solltet

Tiny Tina’s Wonderlands erscheint am 25. März 2022 und mixt Loot-Shooter-Elemente mit Fantasy und Humor. Hier findet ihr Details zu Themen wie Download, Inhalte und mehr, die ihr vor dem Kauf wissen solltet.

Was ist das für ein Spiel? Tiny Tina’s Wonderlands spielt in der Borderlands-Welt, hat aber einen deutlichen Fantasy-Einschlag.

Wie kommt’s? Tatsächlich spielt ihr Figuren innerhalb eines Fantasy-Tabletop-RPGs, das von Tiny Tina geleitet wird – ganz ähnlich dem beliebten Borderlands-2-DLC „Tiny Tina’s Sturm auf die Drachenfestung“, nur eben viel größer.

Vom Spiel könnt ihr diese Features erwarten:

Typisch rasante Borderlands-Shooter-Mechaniken

… die aber mit Magie und Fantasy-typischen Nahkampfwaffen gemixt werden

Loot ohne Ende

Die gewohnte Comic-Optik aus Borderlands

Jede Menge Humor, Witzeleien und Anspielungen

Koop-Gameplay mit bis zu vier Spielern

Splitscreen auf den Konsolen (4 Spieler auf PS5 / Xbox Series X | S, 2 Spieler auf PS4 und Xbox One)

In der folgenden Übersicht findet ihr alles, was zum Wonderlands-Release wichtig ist. Hier erfahrt ihr, wann das Spiel verfügbar ist, was es kostet, welche Anforderungen bestehen und was eigentlich drin steckt.

Eine schnelle Übersicht, was das eigentlich für ein Spiel ist, findet ihr hier im Video:

Alles, was ihr zu Tiny Tina’s Wonderlands wissen müsst – in 3 Minuten

Release-Uhrzeit, Preload, Vorbestellung und Kosten

Wann startet Tiny Tina’s Wonderlands? Der offizielle Release-Tag von Tiny Tina’s Wonderlands ist der 25. März 2022.

Wann ist Release-Uhrzeit? Tiny Tina’s Wonderlands wird am 25. März 2022 ab 00:00 Uhr auf allen Plattformen spielbar sein. Das gilt also für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S und den PC (über Epic Games Store).

Eine Steam-Version wird erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Ein Datum ist dafür aber noch nicht bekannt. Hier wird man also vorerst auf den Epic Games Store zurückgreifen müssen.

Download und Pre-Load

Gibt es einen Pre-Load? Ja, ihr könnt Tiny Tina’s Wonderlands bereits jetzt auf den Konsolen herunterladen. Dann könnt ihr ab dem 25. März, 00:00 Uhr direkt spielen.

Auf dem PC ist allerdings derzeit noch kein Pre-Load möglich und auch nicht angekündigt.

Wie groß ist der Download? Auf den Konsolen beträgt die Download-Größe des Spiels rund 30 GB.

Für den PC wurde im Rahmen der Systemanforderungen lediglich angekündigt, dass man 75 GB Speicher frei halten soll.

Vorbestellung und Preis

Grundsätzlich könnt ihr Tiny Tina’s Wonderlands noch bis zum Erscheinungstag vorbestellen und euch das „Goldener-Held-Rüstungspaket“ sichern. Da drin steckt ein Cosmetic – die goldene Rüstung eben.

Ansonsten gibt es verschiedene Versionen von Tiny Tina’s Wonderlands, die unterschiedlich viel kosten. Die führen wir hier einmal auf:

Die Standard-Edition: Verfügbar für PS4, Xbox One und PC. Sie kostet:

Die Next-Level-Edition: Enthält das Upgrade für die Next-Gen-Konsolen. Verfügbar für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Enthält außerdem das „Dragon Lord Pack“. Sie kostet:

Die „Chaotic-Great-Edition“: Enthält das Spiel sowie die Upgrade-Version für die Next-Gen-Konsolen. Enthält es den Season Pass für Wonderlands, sowie das „Dragon Lord Pack“. Sie kostet:

Setting und Inhalt

Was steckt in den Wonderlands? Wie bereits erwähnt spielt ihr die Story eines Tabletop-RPGs nach, das von Tiny Tina geleitet wird. Dementsprechend fantastisch wird es – statt der Borderlands-Psychos rennen euch beispielsweise Skelette, Kobolde oder auch an Land lebende Hai-Monster entgegen.

Passend zum Setting könnt ihr aus 6 Klassen wählen, die allesamt zauberhafte Einschläge haben.

Der Brr-Serker setzt auf heftigen Nahkampf

Klauenbringer haben einen Wyvern-Gefährten und einen magischen Hammer

Der Killomant agiert aus dem Schatten und verursacht kritischen Schaden

Zauberschützen können aus gleich zwei Händen Hexereien anrichten

Der Grabspross greift auf dunkle Magie zurück

Sporenhüter wiederum setzen auf die Kraft der Natur, um Feinde zu vernichten

Einen detaillierten Einblick in die Klassen von Wonderlands und eine Umfrage, womit ihr startet, zeigen wir euch hier:

Tiny Tina’s Wonderlands: Welche der 6 Klassen passt zu euch?

Was das Gameplay angeht, könnt ihr euch auf den ganz normalen Borderlands-Wahnsinn mit verrückten Schießeisen, zahlreichen Fähigkeiten und jeder Menge Loot freuen.

Das Ganze wird aber ergänzt durch Zaubersprüche, die in Wonderlands Granaten ersetzen und für echte Effektfeuerwerke sorgen sollen. Darüber hinaus wurde das Nahkampfwaffen-System ausgefeilt. Mit Schwertern, Äxten und allerhand Fantasy-Waffen könnt ihr Feinden zu Leibe rücken und eure Builds perfektionieren.

Wichtig: Eure Charaktere sind nicht vorgefertigt. Es gibt einen großen Charakter-Editor, der euch frei anpassen lässt, wie ihr aussehen möchtet.

Offene Welt, aber anders

Eine besondere Map: Ein spezielles Feature der Wonderlands ist die „Oberwelt“. Diese Karte entspricht einem Spielbrett, auf dem ihr eure Figuren von oben seht, und nicht in der Ego-Perspektive spielt.

Diese Oberwelt verbindet die „normalen“ Shooter-Areale, hat aber ihre ganz eigenen Tücken. Ihr könnt hier Loot sammeln, plötzliche Kämpfe triggern oder ganz neue Areale entdecken.

Auf der Oberwelt seit ihr als Miniatur unterwegs

Mehrspieler-Möglichkeiten

So spielt man zusammen: Borderlands-Typisch könnt ihr alles im Spiel gemeinsam angehen. Dabei könnt ihr aussuchen:

Ob ihr „Kooperation“ spielt, wobei passender Loot für alle Mitspieler einzeln auftaucht und Gegner an die jeweiligen Level angepasst werden

Oder „Koopkonkurrenz“ spielt, wo es für alle denselben Loot gibt und das Level der Gegner an die Gruppenanführer angepasst wird – und nicht an alle Spieler

Wie viele können spielen? Grundsätzlich könnt ihr Wonderlands zu viert spielen, wenn ihr online unterwegs seid.

Außerdem gibt es auf den Konsolen Splitscreen-Möglichkeiten:

Auf PS4 und Xbox One gibt es zweitgeteilten Splitscreen

Auf PS5 und Xbox Series X | S können sogar vier Spieler den Bildschirm teilen

Darüber hinaus gibt es Crossplay mit allen Plattformen. Online könnt ihr also mit allem und jedem spielen.

Systemanforderungen

Das muss euer PC können: Wenn ihr am Computer spielt, solltet ihr prüfen, ob die Systemanforderungen zu eurer Ausrüstung passen. Die offiziellen Angaben findet ihr hier (via playwonderlands).

Mindestanforderung:

OS: Windows 10 (aktuellstes Service Pack)

Windows 10 (aktuellstes Service Pack) Prozessor: AMD FX-8350 (Intel i5-3570)

AMD FX-8350 (Intel i5-3570) Arbeitsspeicher: 6GB RAM

6GB RAM Grafikkarte: AMD Radeon RX470 (NVIDIA GeForce GTX 960 4GB)

AMD Radeon RX470 (NVIDIA GeForce GTX 960 4GB) HDD: 75 GB

75 GB DirectX: Version 11

Empfohlen:

OS: Windows 10 (aktuellstes Service Pack)

Windows 10 (aktuellstes Service Pack) ProZessor: AMD Ryzen™ 5 2600 (Intel i7-4770)

AMD Ryzen™ 5 2600 (Intel i7-4770) Arbeitsspeicher: 6GB RAM

6GB RAM Grafikkarte: AMD Radeon RX470 (NVIDIA GeForce GTX 960 4GB)

AMD Radeon RX470 (NVIDIA GeForce GTX 960 4GB) HDD: 75 GB

75 GB DirectX: Version 11

Weiterer Inhalt durch Season Pass

Wie geht es bei Wonderlands nach Release weiter? Bereits bekannt ist, dass Wonderlands einen Season Pass bekommen wird. Den Trailer zeigen wir euch hier:

Tiny Tina’s Wonderlands: Der Season Pass bringt noch mehr Monster und Loot

Der Season Pass erweitert das Spiel unter anderem durch neue Herausforderungen und sogar eine siebte Klasse. Insgesamt soll es 4 Content-Drops geben, die im Laufe der Zeit veröffentlich werden.

Die können im Zweifel aber auch einzeln gekauft werden.

Bei Borderlands 3 gab es darüber hinaus stetige Hotfixes und Updates, die Waffen hinzufügten oder Events starteten. Ob das auch bei Wonderlands der Fall sein wird, ist derzeit aber noch nicht bekannt.