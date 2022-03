Tiny Tina’s Wonderlands vorbestellen: Alles zu Next-Level- & Chaotic Great Edition

Tiny Tina’s Wonderlands könnt ihr jetzt in drei Editionen vorbestellen. Wir zeigen euch im Vergleich die Inhalte, den Preis und den Vorbesteller-Bonus.

Wenn ihr pünktlich zum Release am 25. März 2022 Tiny Tina’s Wonderlands in den Händen halten wollt, dann solltet ihr jetzt das Spiel vorbestellen. Zur Auswahl stehen drei Editionen für PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X. Was euch dabei erwartet, stellen wir euch hier im Detail vor. Unter anderem gibt es ein Steelbook zu ergattern.

Das ist der Vorbesteller-Bonus: Kauft ihr Tiny Tina’s Wonderlands vor dem Release erhaltet ihr das Goldener-Held-Rüstung-Pack kostenlos dazu. Diesen Bonus gibt es mit jeder Edition des Spiels. Der Code ist dabei in der physischen Box enthalten.

Tiny Tina’s Wonderlands Treasure Trove Edition (Collector’s Edition)

Das kostet die Edition: Der Preis liegt bei 189,94 Euro.

Das erwartet euch:

Spiel (Next-Gen-optimiert für PlayStation®5 / Xbox Series X|S)

Dragon-Lord-Pack

Season Pass inklusive Arschgaul-Pack

Plüsch-Arschgaul

Bebilderte Tarot-Karten

Separates Bunkers & Badasses-Modul

Emaille-Gefährten-Pins

Kartonmodellbau-Heft „Arschgauls Burg“

Wonderlands-Karte aus Stoff

Tiny Tina’s Wonderlands Chaotic Great Edition

Das kostet die Edition: Der Preis liegt bei 89,95 Euro.

Das erwartet euch:

Spiel (Next-Gen-optimiert für PlayStation®5 / Xbox Series X|S)

Dragon-Lord-Pack

Season Pass inklusive Arschgaul-Pack

Tiny Tina’s Wonderlands Next Level Edition mit Steelbook

Das kostet die Edition: Der Preis liegt bei 74,99 Euro.

Das erwartet euch: Neben den folgenden Inhalten gibt es bei Amazon ein Steelbook dazu.

Spiel (Next-Gen-optimiert für PlayStation®5 / Xbox Series X|S)

Dragon-Lord-Pack

Steelbook bei Amazon

Tiny Tina’s Standard Edition

Das kostet die Edition: Der Preis liegt bei 69,99 Euro.

Das erwartet euch: Ihr bekommt das Spiel ohne Next-Gen-Optimierung. Entsprechend gibt es hier nur die PS4- und Xbox One-Version zu kaufen.

