Borderlands versucht ein neues Setting – Und es funktioniert besser als das alte

So eine „optionale“ Welt durfte ich in der Vorab-Version spielen – ohne jedoch Zugang zum Spielbrett zu haben.

Das Setting ist dabei nicht komplett „neu“: Borderlands 2 bekam 2013 das DLC „Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung“, was ziemlich genau das war, was Wonderlands nun auf ein komplettes Spiel ausgeweitet hat.

Wer schreibt hier? Maik Schneider jagt für MeinMMO die neusten Trends bei Call of Duty – spielt sich aber auch gern durch andere Genres und nimmt jeden großen Hit mit. Die Borderlands-Reihe kennt er ebenfalls sehr gut und hat besonders in Borderlands 2 viele hundert Stunden versenkt und alle Klassen gespielt. Allerdings fühlte er sich von dem Gameplay übersättigt – Borderlands 3 ließ er komplett aus. Was durftet ihr spielen? Wir durften eine Art Demo anspielen, die ein komplettes Gebiet zum Testen freigab. Es handelte sich dabei um ein unabhängiges Gebiet, das nicht direkt mit der Hauptstory verknüpft ist. Uns standen eine große Haupt-Quest zur Verfügung und bis zu 3 Nebenmissionen waren spielbar.

Tiny Tina’s Wonderlands erscheint am 22. März und verfrachtet das Borderlands-Franchise in ein ausgeflipptes Fantasy-Setting. MeinMMO-Autor Maik Schneider durfte bereits ein paar Stunden spielen und denkt: Allein durch das neue Setting kommen Borderlands-Fans auf ihre Kosten.

