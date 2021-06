Tiny Tinas Wonderlands wird das Borderlands 3, das ich immer haben wollte

Cortyn freut sich auf den neuen Borderlands-Ableger. Denn der könnte besser werden als das eigentliche Borderlands 3.

Das war mein persönliches Highlight des Summer Game Fest: Ich weiß. Nach der Summer Game Show gestern springt die Hälfte aller Spieler vor Freude im Kreis wegen des anstehenden Release von Lost Ark, während die andere Hälfte sich mit Freudentränen in den Armen liegt, weil Elden Ring in greifbare Nähe rückt. Doch für mich war das Highlight der neue Borderlands-Ableger, ganz zu Beginn der Show.

Denn ich habe richtig Bock auf Tiny Tinas Wonderlands.

Deshalb freue ich mich so auf das neue Wonderlands: Ich will ganz ehrlich sein. Borderlands 3 war durchaus ein gutes Spiel. Aber leider war es auch „nur“ gut. Bei mir ist der Funke nie so ganz übergesprungen, wie noch bei Teil 2. Borderlands 2 hatte ich verschlungen, bestimmt sieben oder acht Mal die Story durchgespielt und am Ende konnte ich jede Zeile Dialog mitsprechen. Ich liebte den Humor, liebte die Waffen, liebte die Story.

Und vor allem liebte ich den Tiny-Tina-DLC, der nicht nur coole Ideen in einem absurden Setting mit sich brachte, sondern auch storytechnisch zum Stärksten gehörte, was Borderlands 2 zu bieten hatte. Tinas Trauerbewältigung über Rolands Tod in Form eines Table-Top-Rollenspiels fand ich grandios, es stand im krassen Kontrast zur so lockeren Atmosphäre, die Borderlands 2 sonst ausstrahlte.

Dass quasi dieses Setting – mit Rittern, Zaubern, Würfeln und jeder Menge bescheuerter Fabelwesen – ein eigenes Spiel bekommt, ist für mich die Erfüllung eines kleinen Traumes.

Eins steht für mich jetzt schon fest: Auch wenn bisher noch nicht so viele Details bekannt sind, ist für mich bereits klar, dass mir das Spiel gefallen wird. Eine umfangreiche Koop-Kampagne, individualisierbare Charaktere, die sogar Zauber wirken können und die typisch absurden Borderlands-Waffen zusammen mit witzigen Dialogen, die jedes Fantasy-Klischee auf den Arm nehmen.

All das ist eine Mischung, die nur gut werden kann.

Für mich steht schon jetzt fest, dass Tiny Tinas Wonderlands „mein“ Borderlands 3 wird. Zumindest dann, wenn es den Entwicklern gelingt, den Zauber des alten DLCs aus Teil 2 noch einmal zu reproduzieren.

Ich bin zuversichtlich. Wie seht ihr das?