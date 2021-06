Lost Ark startet endlich in Europa – Das wurde über das neue MMORPG und die Alpha verraten

Was sagt ihr zu dem westlichen Release von Lost Ark? Habt ihr so schnell mit einer Alpha gerechnet?

Wie schlägt sich Lost Ark in Korea? Im Laufe der letzten Jahre wurde Lost Ark ständig erweitert. So gab es beispielsweise schon einige neue Klassen , neue Kontinente, Dungeons und eine große Erweiterung des Housing-Systems.

Was ist Lost Ark eigentlich? In dem Action-MMORPG erschafft ihr einen Helden, erkundet mit eine große Fantasywelt mit verschiedenen Zonen und erledigt dabei Feinde und Quests.

Unklar ist derzeit noch, wie der Shop im Westen angepasst wird. Hier ist Amazon ersten Fragen ausgewichen. In Korea gilt Lost Ark als Pay2Win, weil man sich einige spielerische Vorteile kaufen, tägliche und wöchentliche Beschränkungen aufheben und echtes Geld in Ingame-Währung umwandeln kann.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was wissen wir über die Alpha? Schon am 11. Juni soll die erste Alpha im Westen starten, um voraussichtlich 21:00 Uhr unserer Zeit ( via Lost Ark ). Bei der ersten Alpha handelt es sich zudem um einen Stresstest. Amazon hat bereits angekündigt, dass es zu Bugs und Fehlern in der Lokalisierung kommen kann.

Was wissen wir über den EU-Release? Lost Ark soll noch 2021 in Europa und Nordamerika veröffentlicht werden. Ein genaues Release-Datum hat Amazon noch nicht mitgeteilt, als Release-Zeitraum wurde aber der Herbst 2021 angegeben.

Im Rahmen des Summer Game Fests 2021 hat Amazon neue Details über den westlichen Release von Lost Ark geteilt. Das MMORPG soll mit einer angepassten Version und 15 Klassen in Europa starten. Außerdem wird es eine Alpha geben, die bereits am 11. Juni startet. Wir haben alle Infos zusammengefasst.

Insert

You are going to send email to