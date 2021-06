Endlich ist es so weit! Das MMORPG Lost Ark kommt in den Westen und wir haben direkt satte 2.500 Keys für den ersten Alpha-Test. Sichert euch jetzt den Zugang.

Das ist Lost Ark: Bei dem Spiel des koreanischen Entwicklers Smilegate handelt es sich um ein isometrisches Action-MMORPG für den PC, das von seinem Kampfsystem her an ARPGs wie Diablo erinnert. Ihr könnt euch ganz klassisch einen Charakter erstellen und in die Welt von Arkesia losziehen.

Das MMORPG feierte seinen Soft-Launch in Korea bereits im Jahr 2018. Seit dem ist von den Entwicklern schon viel Content veröffentlicht worden. Lost Ark hat daher eine lange Liste an Features und Gameplay-Elementen, die auch zu uns kommen werden:

Mittlerweile gibt es bei Lost Ark 20 spielbare Klassen. Sie sind in 5 Basis-Klassen mit mehreren Spezialisierungen aufgeteilt. In der europäischen Version werden 15 davon schon zum Launch spielbar sein.

Das Skill-System von Lost Ark heißt Tripod. Damit könnt ihr die einzelnen Fähigkeiten eurer Klassen im Stil von A-RPGs wie Diablo weiter ausbauen und modifizieren. Dabei bekommen eure Skills nicht nur Boni, sondern auch neue Effekte und Aussehen.

In der Welt des MMORPGs folgt ihr einer zentralen Hauptstory-Quest. Es gibt aber diverse Nebenquests und Daily-Aufträge, die ihr für Boni und mehr Hintergrundgeschichte erledigen könnt

Auf den meisten Maps gibt es riesige Weltbosse, die dicken Loot droppen können

In Dungeons und Raids gibt es fetten Loot sowie Schmiede- und Upgrade-Materialien für eure Rüstungen

Mit der Segel-Feature könnt ihr die Ozeane von Lost Ark erkunden, Inseln besuchen, eure Schiffe und Mannschaft aufwerten und Schätze bergen

Einige besondere NPCs in Lost Ark haben ein “Beziehungs-System”. Ihr könnt euch mit ihnen befreunden und mehr über ihre Hintergrundstory erfahren oder einfach nur Geschenke kassieren

Das “Housing-Feature” von Lost Ark schenkt euch eine ganze Insel, die ihr mit Häusern bebauen und mit NPCs besiedeln könnt.

Das PvP gibt es sowohl in kompetitiven Modi in Arenen und bei Duellen, als auch in einzelnen Gebieten in der offenen Welt, wo ihr einzelne Inseln kontrollieren könnt.

Den englischen Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Nach fast einem Jahr Funkstille hat Amazon nun den Release von Lost Ark im Westen angekündigt und startet direkt durch mit der ersten Alpha.

Wann läuft die Alpha? Bei Lost Ark geht es nun Schlag auf Schlag. Der Alpha-Test beginnt bereits morgen am 11. Juni um 21:00 Uhr unserer Zeit. Ihr könnt euch also schon bald in das neue MMORPG stürzen.

Das Ende ist dann 4 Tage später am 15. Juni. Ihr könnt also das Wochenende dafür nutzen, die Inhalte der Alpha zu testen. Alles zum eigentlichen Release von Lost Ark findet ihr in unserem Artikel:

Was wird das für ein Test? In dem Alpha-Test werden die Spieler alle 15 Start-Klassen der europäischen Version spielen und ihre Skills ausprobieren können. Bedenkt dabei, dass es sich hier um eine technische Alpha handelt. Es wird hauptsächlich die Server-Infrastruktur und Stabilität getestet. Rechnet also damit, dass einige Bereiche noch nicht komplett fertig lokalisiert sind oder Bugs darin vorkommen.

Die Alpha wird aber über deutsche Texte verfügen. Synchronisation wird allerdings nur auf Englisch sein. Zusätzlich wird der Alpha-Test unter NDA stehen (Nondisclosure Agreement, Schweigepflicht). Ihr dürft Lost Ark also spielen, aber nicht darüber reden, Screenshots verbreiten, Streamen, etc.

Sichert euch jetzt den Zugang

So bekommt ihr Keys: In Zusammenarbeit mit Amazon verlosen wir bei MeinMMO 2.500 Zugangs-Keys zu der ersten Alpha. Wenn ihr an dem Test teilnehmen wollt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten für die Teilnahme an der Verlosung.

Ihr schreibt uns einen Kommentar unter diesem Artikel für einen garantierten Key. Schreibt uns dafür, worauf ihr euch bei Lost Ark am meisten freut. Immerhin warten wir schon lange auf das MMORPG von Smilegate. Die ersten 2.000 gültige Kommentare bekommen von uns ein Key zugeschickt.

Registriert euch in dem Tool oben drüber, um eine Chance auf einen von 500 weiteren Keys zu erhalten.

Mit der Teilnahme stimmt ihr unseren Nutzungsbestimmungen für Verlosungen zu. Die Keys werden innerhalb von 24 Stunden nach dem Ende der Verlosung verschickt.

Viel Glück euch allen!

Mittlerweile ist auch die offizielle Seite von Lost Ark online. Während das MMORPG selbst kostenlos ist, könnt ihr euch dort dennoch Founder-Packs vorbestellen und damit verbundene Boni und Vorteile sichern. Wir haben alle Infos dazu für euch hier zusammengefasst:

