Lost Ark hebt Gender Lock indirekt auf – Erinnert an Black Desert

Was haltet ihr von dieser Art der „Gender-Lock-Aufhebung“? Findet ihr neue Klassen spannend oder wäre es euch lieber, wenn es zwischen den Geschlechtern keine Unterschiede geben würde? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Es handelt sich dabei um die weibliche Version des Demon Hunters, einer Schusswaffen-Klasse mit hoher Reichweite. So sieht Gunslinger in Action aus:

Das ist die Gunslinger: Am 27. Januar geht in der koreanischen Version von Lost Ark das nächste Update online, das unter anderem die neue Klasse Gunslinger mit sich bringt.

Am 27. Januar erscheint in Lost Ark die weibliche Version der Demon-Hunter-Klasse, die bis jetzt nur männlich war. Es ist allerdings keine „klassische“ Aufhebung des Gender-Locks, denn die weibliche Version hat eigene Skills und Moves.

