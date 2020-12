Verdammt, MMORPG Lost Ark kündigt brutal viel Neues für 2021 an

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Mit der Season 2 in Lost Ark kommt ein neuer Kontinent „South Bern“. Das soll ein eher kleiner Kontinent sein, der aber eine große Rolle in der Story von Lost Ark spielen wird.

Was kommt an neuen Inhalten? Smilegate sagt: 2020 kam eher wenig, weil man strukturelle Änderungen durchführen musste. Das ist für 2021 nicht geplant, daher setzt man auf Inhalte.

Die neue Hauptklasse ist wohl ein „Loli“-Charakter , sieht also kindlich aus und soll mit 3 Unterklassen erscheinen. Hier sind aber erst zwei intern abgesegnet worden und in Entwicklung.

Im März 2021 soll dann der „Striker“ zu Lost Ark kommen: Das ist eine männliche Variante des Battle Masters. Das sind beides Unterklassen des „Fighter“ – also so eine Art Melee-DD.

Das ist derselbe Effekt, den wir auch schon bei Black Desert sehen konnten: Südkoreanische MMORPGs kündigen häufig geballt an, was im nächsten Jahr passieren wird. Das sieht dann nach so viel neuen Inhalten aus, dass uns hier im Westen die Augen übergehen. Bei uns im Westen ist es eher üblich, dass eine MMORPG-Firma nur das ankündigt, was im nächsten Vierteljahr passiert.

Während wir hier im Westen eine MMORPG-Flaute erleben, kündigt das südkoreanische MMORPG Lost Ark für 2021 einen Content-Boom an: Smilegate wird zig neue Klassen, sechs Raid und einen neuen Kontinent in Lost Ark bringen.

