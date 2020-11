Nach 7 Jahren Dürre sieht 2021 endlich wie das Jahr aus, in dem neue AAA-MMORPGs hier bei uns in Deutschland erscheinen. Mit Lost Ark und New World stehen zwei hochkarätige Spiele vor dem Europa-Release. Project TL soll ebenfalls erscheinen, wenn es auch bislang nur für Südkorea angekündigt ist. Es sind drei Spiele, auf die viele MMORPG-Fans schon lange warten. Auf eins sogar seit 10 Jahren.

Wann war das letzte gute MMORPG-Jahr? 2014 endete die Ära der „WoW-Killer.“ In dem Jahr erschienen mit WildStar und The Elder Scrolls Online das letzte Mal zwei hochkarätige, westliche MMORPGs in einem Jahr. Der Free2Play-Hit ArcheAge aus Südkorea sorgte gegen Ende des Jahres für Aufregung. Im November 2014 erschien zudem die WoW-Erweiterung, Warlords of Draenor, die zumindest eine bärenstarke Kampagne bot, wenn auch das Endgame enttäuschte.

Alle drei neuen MMORPGs aus 2014 hatten zum Start viel Erfolg und mussten einen riesigen Andrang bewältigen, offenbarten dann aber Schwächen und kamen rasch in Schwierigkeiten. ESO schaffte noch die Wende und wurde nach dem Port auf PlayStation 4 und XBox One ab 2015 zu einem Hit. WildStar schaffte die Wende nicht, ging erst Free2Play und wenig später ein. ArcheAge flammte immer mal wieder auf. Bei dem MMORPG war vor allem der Start so spannend, als sich alle um Bauplätze balgten.

Das waren noch Zeiten: 2014 rannte WildStar ums Überleben. Hat es leider nicht geschafft.

Obwohl die MMORPGs 2014 viel Kummer brachten, bescherte uns das Jahr 2014 die letzte große Welle an frischen Online-Rollenspielen. Wer wollte, konnte 2014 eine Menge Zeit in den Welten der neuen MMORPGs verbringen.

Was ist zwischen 2014 und jetzt passiert? Es ist wenig passiert: Nur Black Desert ist 2016 in die Riege der „großen MMORPG-Hits im Westen vorgestoßen.“ Seitdem teilen sich 5 große MMORPGs mehr oder weniger die Spielerschaft im Westen auf:

WoW – hatte seit 2016 mit Legion und 2019 mit WoW Classic zwei Höhepunkte. Ist auch 2020 noch das „größte MMORPG“, aber lange nicht mehr mit weitem Abstand der König wie 2010 zu Lichkönigs Zeiten, WoW ist mehr zu einem „Erster unter Gleichen“ geworden.

WoW sitzt seit 15 Jahren auf dem MMORPG-Thron.

The Elder Scrolls Online hat eine positive Entwicklung gemacht und ist wahrscheinlich das angesagte MMORPGs für Konsolen-Spieler. Das fischt vor allem Leute, die mit MMORPGs eigentlich nicht so viel zu tun haben und mehr auf Adventure á la Skyrim stehen, die Abenteuer aber mit ihren Freunden bestreiten wollen

Black Desert bietet für Fans von Grinding und Grafik das Richtige. Setzt auf andere Spielkonzepte und eine andere Ästhetik als die West-Kost und wurde in den letzten Jahren fleißig weiterentwickelt

Final Fantasy XIV hat eine starke Entwicklung hinter sich und bietet solide und inspirierte MMORPG-Vollwertnahrung mit einer großen Historie. Das ist ein rundum exzellentes MMORPG

Guild Wars 2 hat seine Fans, die es abgöttisch lieben und tausende Stunden darin verbringen. Das Fantasy-MMORPG verfolgt eigene Konzepte bei der Weiterentwicklung, die Vor- und Nachteile mit sich bringen. Die gehen einen eigenen Weg.

Die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2020

6 dürre Jahre für MMORPG-Fans

Für jeden, der kein Stamm-MMORPG hat und auf ein neues Online-Rollenspiel wartet, waren die letzten 6 Jahre von Enttäuschungen geprägt:

Große MMORPGs im Westen wurden noch in der Entwicklung eingestellt wie Titan von Blizzard oder Everquest Next

Spiele aus Asien konnten sich im Westen nicht durchsetzen oder sorgten für Enttäuschungen wie Bless – es vergeht kaum ein Monat, ohne dass ein MMORPG aus der zweiten und dritten Reihe stirbt

Gute neue MMORPGs muss man in den letzten Jahren mit der Lupe suchen.

Indie-MMORPGs klingen zwar spannend, werden aber einfach nicht fertig. Da kann man seit Jahren beobachten, wie Release-Termine immer weiter nach hinten wandern

AAA-Games, die in Entwicklung sind und auf die viele warten, kommen entweder nicht nach Deutschland oder werden weiter verschoben. So galt New World eigentlich als bombensicher für einen Release 2020 – wurde wegen der Corona-Pandemie aber bereits zweimal nach hinten verschoben.

Aber 2021 könnte es jetzt endlich soweit sein. 3 AAA-MMORPGs planen ihren Release für 2021. Und auf jeden der Spiele freuen sich Fans seit Jahren: Jetzt soll es endlich soweit sein.

