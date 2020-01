Wir schauen in unserer Rubrik „State of The Play“ auf den Stand der großen westlichen MMORPGs Anfang 2020, die allgemein als die 5 besten MMORPGs gelten. Wo stehen WoW, Final Fantasy XIV, The Elder Scrolls Online (ESO), Black Desert Online (BDO) und Guild Wars 2 am Anfang des neuen Jahrzehnts?

Nach längerer Zeit gibt es hier auf MeinMMO wieder einen Beitrag in unserer Rubrik „State of Play“. Das letzte Mal gaben wir hier, Anfang 2019, eine allgemeine Übersicht über den Stand des MMORPG-Genres.

Heute konzentrieren wir ausschließlich auf die aktuell 5 großen MMORPGs in Deutschland. Wie lief 2019 für sie, wie ist der allgemeine Zustand und wie geht es 2020 weiter?

5. Guild Wars 2 – Immer noch da

Das ist der allgemeine Zustand: Es gibt 2 Arten, Guild Wars 2 zu sehen:

Pessimistisch kann man sagen: 2012 ist das MMORPG als „großer“ Herausforderer und als die Alternative für WoW gestartet. Guild Wars 2 brachte damals neuen Wind ins Genre und zeigte, dass man es auch anders machen kann, mehr mit „Spiel“ und „Entdecken“ im Blick als mit „höher, schneller, weiter.“

Von dieser Aufbruchsstimmung im Genre ist 8 Jahre später nicht mehr viel zu spüren:

Optimistisch kann man sagen: Guild Wars 2 ist immer noch da und läuft solide. Es hat seine Spielerbasis über die Jahre gefunden, die sich bewusst für diesen Weg und diesen Stil entschieden haben.

Guild Wars 2 hat frische Ideen ins Genre gebracht und zwei Erweiterungen aufgestellt, während viele andere MMORPGs in der Zwischenzeit schon verblüht sind.

Wie lief 2019? Durch die Verbindung mit NCSoft weiß man bei Guild Wars 2 genau, was die im Jahr an Geld umsetzen. Da war 2019 konstant auf dem Niveau eines normalen Jahres „ohne Erweiterung“. Guild Wars 2 ist in ruhigem Fahrwasser.

Die hatten 2019 praktisch dasselbe Finanz-Jahr wie 2017 – nur ohne den großen Boost durch die Erweiterung, die damals kam.

Das sind die neusten Finanzzahlen zu Guild Wars 2.

Die Meldungen sind aber deutlich unruhiger: So scheint NCSoft langsam die Geduld mit ArenaNet zu verlieren. Es kam im Februar 2019 zu Entlassungen, außerdem haben die Köpfe von ArenaNet in den letzten Jahren das Studio verlassen: Sogar der langjährige Präsident Mike O’Brien verließ im Oktober 2019 das Studio, zusammen mit einem kleinen Team, das angeblich an sowas wie „Guild Wars 3“ gearbeitet hat.

Es wirkt so, als wünscht sich NCSoft von ArenaNet neue, andere Spiele neben Guild Wars 2. Doch ArenaNet hat offenbar Schwierigkeiten, diese neuen Prototypen zu liefern. Daher wurde die Belegschaft verringert.

Mike O’Brien (Mitte) war der Kopf von ArenaNet, er ging im Oktober.

Im MMORPG selbst ist 2019 nicht wahnsinnig viel passiert. Die Story wird über die „Lebendige Welt“ weitererzählt, das ist was für die bestehende Spieler, spricht aber Neueinsteiger kaum an. Updates brachten vor allem Komfort-Verbesserungen und richteten sich ebenfalls an die bestehenden Spieler: So wurden etwa Berufe erweitert.

Neue Features, massenhaft neuer relevanter Content oder große Impulse blieben 2019 rar.

Wie ist der Ausblick? Für 2020 sieht es so aus, als geht es in die Richtung weiter. Es werden neue Episoden für die Lebendige Welt erwartet, Verbesserungen im PvP und weitere Komfort-Updates.

Die Zukunfts-Vision scheint aber im Moment zu fehlen. Guild Wars 2 ist nie für die Konsolen erschienen und scheint auch in den aktuellen Plänen von NCSoft eher eine untergeordnete Rolle einzunehmen.

Insgesamt wirkt Guild Wars 2 Anfang 2020 wie ein Spiel, das langsamer voranschreitet als in den ersten Jahren, während sich die Firma ArenaNet neu orientiert und nach frischen Projekten sucht, um die Firma auf Kurs zu halten.

