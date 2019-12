Guild Wars 2 zeigt endlich erste Roadmap für 2020 – Was bietet sie?

Das MMORPG Guild Wars 2 hat die Pläne für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Trotz vieler Updates sind viele Spieler unzufrieden mit der Roadmap, weil einige beliebte Spielmodi nicht erwähnt werden.

Was steckt in der Roadmap? Für das erste Quartal 2020 hat Guild Wars 2 einige Pläne:

Bereits im Januar soll die zweite Episode der Eisbrut-Saga folgen. Sie trägt den Namen „Schatten im Eis“.

Das jährliche Mondneujahr-Event kehrt zurück, jedoch mit neuen Inhalten und mit Belohnungen: ein Waffenset und ein neues Rüstungsteil.

Für PvPler soll das Schweizer Turniersystem eingeführt werden. Dies war bereits Teil der Roadmap, die im April 2019 veröffentlicht wurde. Außerdem steht ein großer Balance-Patch bevor.

Für WvWler wird es ein Balance-Update für die Kriegsklaue geben.

Ein kleines Highlight soll der neue Inhalt „Visionen der Vergangenheit“ werden, der ebenfalls im ersten Quartal eingeführt wird. Dabei können wir Missionen der Vergangenheit aus der Sicht von Ryland Stahlfänger verfolgen, einem Charr, der besonders im Prolog zur Eisbrut-Saga einen großen Auftritt hatte.

ArenaNet hat sich für die ersten Monate von 2020 also viel vorgenommen und scheint das Versprechen zu halten, dass es jeden Monat ein Highlight geben soll.

Warum sind die Spieler trotzdem unzufrieden? Trotz dieser interessanten Updates zeigen sich einige Spieler enttäuscht von der Roadmap. Ihnen fehlen viele Inhalte, versprochene Updates und viele sind von den „Visionen der Vergangenheit“ wenig angetan.

Doch es spricht auch die Enttäuschung über ein ganzes Jahr 2019 aus den Fans, das anders verlaufen ist, als viele Spieler es Anfang 2019 gedacht hatten. Probleme wie die Entlassungen bei ArenaNet und die Content-Dürre im Sommer haben Spuren hinterlassen.

Wir haben uns das Jahr 2019 bereits hier im Detail angesehen:

Nach der Massenentlassung im Frühjahr: Wo steht Guild Wars 2 Ende 2019?

Viele Versprechen, wenig Taten der Entwickler

Was fehlt den Spielern in der Roadmap? Die Fans von Guild Wars 2 vermissen einige Spielinhalte und Updates, darunter:

Neue Raids oder Fraktale

Ein „echtes“ Update fürs PvP oder WvW

Das Allianz-Update, welches im Februar 2018 angekündigt wurde

Neue Inhalte, die sonst für ein Addon aufgespart worden wären

Besonders die letzten zwei Punkte zu Allianz-Update und den Addon-Inhalten sind dabei kritisch. Beides waren Versprechen von ArenaNet, die bisher nicht umgesetzt wurden.

Auf das Allianz-Update warten die Spieler bald mehr als 2 Jahre. Von Addon-Inhalten wie Gleiten, Reittieren oder Elite-Spezialisierungen sind die bisherigen Neuerungen weit entfernt. Es sieht nun so aus, als würde sich daran in den kommenden drei Monaten nichts ändern.

Guild Wars 2 auf Mobile? Das wird aktuell geprüft.

Was ist los mit instanziertem Content? Das Ausbleiben von neuen Instanzen in Form von Raids oder Fraktalen hat bereits dazu geführt, dass viele „Hardcore-Gilden“ Guild Wars 2 verlassen haben. Die Zeitabstände werden dabei immer größer:

Das nun auch in den kommenden drei Monaten kein instanzierter Content abseits der einfachen Angriffsmissionen in Sicht ist, macht viele Spieler traurig:

Rivelon: „Press F for Fractals/Raids.“

Zosin: „Raids und Fraktale sind tot.“

Berlusinni: „Ich begrüße die Roadmap, aber die neuen Inhalte sind noch mehr Story zusätzlich zur Lebendigen Welt, die bereits der Fokus ist. Währenddessen hört man nichts von Fraktalen oder Raids, wir wissen nicht mal, ob es überhaupt noch Entwickler dafür gibt.“

Nicht alle Spieler sind unzufrieden

Was loben die Spieler an der Roadmap? Guild Wars 2 hat seit dem Release 2012 keine echte Vorschau auf kommende Updates gegeben, die mehr als zwei Wochen in der Zukunft lagen. Viele Spieler freuen sich deshalb, dass es überhaupt eine Roadmap gibt.

Auch das rasche Erscheinen der zweiten Episode der Eisbrut-Saga wird gelobt. Der Prolog erschien im September, die erste Episode im November und weiter geht es im Januar. Dieser Rhythmus gefällt vielen Spielern.

PvPler freuen sich zudem auf den kommenden Balance-Patch, der laut Game Designer Cal Cohen, viele große Änderungen vornehmen und die Fertigkeiten und Eigenschaften der Klassen in Einklang bringen soll.

Was haltet ihr von der Roadmap? Ist die Kritik berechtigt oder überzeugen euch die Inhalte?

