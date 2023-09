Ein MMORPG, dem jeder großen Erfolg gönnt, teilt gute Nachrichten

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Auf Steam gibt es jetzt ein MMORPG ohne andere Spieler und genau sowas will ich, aber in gut

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Woche im Podcast: In ihrem eigenen Podcast MMO News sprechen die beiden MeinMMO-Redakteure Alexander Leitsch und Mark Sellner diese Woche wieder über die wichtigsten News rund um MMORPGs. Themen waren unter anderem die Pay2Win-Vorwürfe bei RuneScape und Black Desert, der Erfolg von Loftia auf Kickstarter, die neuen Server in Lost Ark und allgemein viele Infos zu WoW.

Guild Wars 2 hat eine neue Erweiterung herausgebracht und die läuft richtig gut. Das MMORPG genießt allgemein einen guten Ruf in der Community, auch wenn nicht jeder es aktiv spielt. Doch auch bei Throne and Liberty und Lost Ark gibt es positive Nachrichten zu vermelden. Wir fassen alles Wichtige aus dieser Woche zusammen.

Insert

You are going to send email to