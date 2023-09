„Nur ein Item wird euren Charakter retten“ – Spieler zeigt das beste Item in WoW Classic HC

Den eigenen Tod noch eben verhindern – in der harten Variante von WoW Classic ist das wichtig. Ein Ingenieur-Item rettet dabei zahlreiche Leben.

Der Weg hin zu Stufe 60 in World of Warcraft Classic ist hart. Noch härter ist es nur in der „Hardcore“-Variante des Spiels, denn dort kostet ein einziger Tod permanent das Leben eures Charakters. Einmal gestorben, bleibt nichts anderes übrig, als den Charakter zu löschen.

Daher versuchen viele Spieler, sich mit möglichst vielen Gegenständen abzusichern, um dem Tod im Falle eines Falles von der Schippe zu springen. Doch gegen ein Ingenieur-Item kommt kaum jemand an.

Um welches Item geht es? Die Rede ist vom „Target Dummy“, also der „Zielattrappe“. Das ist ein Gegenstand der Ingenieurskunst, der bei Benutzung eine kleine Attrappe beschwört, die sofort alle Feinde in der Nähe verspottet und auf sich zieht. Der Spieler Verdidically_ verrät im Subreddit, was diese Items so gut macht:

Zielattrappen sind günstig. Auf [meinem Realm] kannst du sie für 8 Silber pro Einheit herstellen. Sie ziehen nahezu sofort Aggro. Das Steinklauen-Totem kann ein paar Sekunden für seinen Puls brauchen, aber die Zielattrappe braucht nur knapp 0,5 Sekunden nachdem man sie aufgestellt hat. Sie haben riesig viele Lebenspunkte für ihr Level. Bedenkt, dass man sie schon ab Level 14 oder so bekommen kann, wenn normale Mobs zwischen 100 und 200 HP haben und Elite vielleicht zwischen 400 und 500. Die Attrappen haben da schon 968. […]

Später gibt es noch bessere Attrappen, die deutlich mehr Lebenspunkte haben und damit sogar mehrere Elite-Gegner gleichzeitig an sich binden können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Gerne kombiniert werden diese Attrappen dann auch mit einem „Hurtigkeitstrank“, damit der eigene Charakter umso schneller das Weite suchen kann. Damit ist es sogar möglich, den fiesen Ortswachen der feindlichen Fraktion zu entkommen – die machen eigentlich sehr schnell kurzen Prozess aus Spieler-Charakteren.

Die Community schwört auf Attrappen: Der allgemeine Nutzen der Attrappen in WoW Classic Hardcore ist unumstritten – wer als Ingenieur keine davon dabeihat, lässt ein großes Sicherheits-Item einfach liegen.

„Das ist einfach wahr und der einzige Grund, warum mein Krieger auf Stufe 50 noch lebt.“

„Willst du das Beste wissen? Du kannst sie sogar bei Dungeon-Bossen verwenden! Verdan in den Höhlen des Wehklagens oder Arugal in Burg Schattenfang oder Aukmai in der Tiefschwarzen Grotte. Es gibt einfach etwas Extra-Sicherheit für hart zuschlagende Bosse.“

Habt ihr auch irgendwelche Gegenstände, auf deren Benutzung ihr schwört? Was hat euch schon vor dem vorzeitigen Tod in WoW Classic HC gerettet?