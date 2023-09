FFXIV bietet ein neues Glamour im Store an, doch das lässt sich bereits kostenlos nachbauen

In der Welt von Final Fantasy 14 gibt es immer wieder kosmetische Ergänzungen, die den Spielern die Möglichkeit bieten, ihren Charakter individuell zu gestalten. Nun bietet Square Enix ein Kostümset an, was sich aber bereits kostenlos nachbauen lässt.

Diesmal hat Square Enix das Ysayle-Kostümset eines beliebten Charakters aus der Erweiterung Heavensward in den Store gebracht: Das Eisherz-Kostüm, auch bekannt als Ysayle.

In einem offiziellen Tweet von Square Enix wurde die Einführung des Ysayle-Kostümsets angekündigt, begleitet von der Aufforderung, sich von der alten Kleidung zu verabschieden. Doch die Reaktionen der Spieler auf dieses neue Angebot sind gemischt, um es vorsichtig auszudrücken.

Spieler ärgern sich über das Glamour, stellen Preis in Frage

Was sagen die Spieler? Ein Spieler weist darauf hin, dass es bereits möglich sei, sich das Eisherz-Kostüm im Spiel kostenlos nachzubauen. Diese kostenlose Variante kann zwar nicht ganz mit dem kostenpflichtigen Set mithalten, hat aber den entscheidenden Vorteil, dass sie färbbar ist – im Gegensatz zum kostenpflichtigen Gegenstück aus dem Store.

Der Nutzer „Inksrocket“ schreibt auf Reddit: Danke, aber mir geht es gut mit meiner handgefertigten, färbbaren Robe.

Dies hat einige Spieler dazu veranlasst, die Sinnhaftigkeit des teuren Kaufs infrage zu stellen. Das Kostümset kostet 12 Dollar (9 Euro) im Store. Die meisten Ausrüstungsgegenstände seien laut qalexiaffxiv (via twitter.com) bereits ab Stufe 15 erhältlich.

Das bedeutet, dass Spieler, die kein Geld ausgeben möchten, trotzdem den gewünschten Look erreichen können, sobald sie die Stufe erreicht haben.

Das kostenpflichtige Kostüm-Set kann allerdings von jedem Job getragen werden, das kostenlose nur von Magiern. Es scheint sogar eine ähnliche kostenlose Robe für alle Jobs zu geben (via twitter.com), was die Frage aufwirft, ob der Kaufpreis des kostenpflichtigen Sets wirklich gerechtfertigt ist.

Besonders ärgerlich ist für viele Spieler, dass das kostenpflichtige Glamour nicht einmal die einzigartige Frisur von Eisherz enthält, die sich viele Fans wünschen. Dazu schreibt qalexiaffxiv: Was ist das Problem mit dem Hinzufügen ihrer Haare?

Alles in allem scheint die Einführung des Ysayle-Kostümsets in Final Fantasy 14 eine Diskussion in der Spielercommunity ausgelöst zu haben, bei der die Spieler die Vor- und Nachteile abwägen und sich fragen, ob der Preis wirklich angemessen ist.

Es bleibt abzuwarten, wie Square Enix auf das Feedback der Spieler reagieren wird und ob möglicherweise Anpassungen vorgenommen werden, um die Zufriedenheit der Spieler zu erhöhen.

