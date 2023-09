Endlich bekommt Final Fantasy XIV eine neue Klasse, mit der ich die Tier-Flüsterin in mir herauslassen kann

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

In der Community stehen noch andere Jobs hoch im Kurs. Die grüne Farbe der Schildkröten könnte beispielsweise auf einen Grünmagier hindeuten. Zu den Ninja-Schildkröten gibt es außerdem ein Videospiel, das „Turtles in Time“ heißt – einige vermuten dahinter den Zeitmagier.

Falls ihr denkt, das sei zu weit hergeholt: Yoshida kündigte in der Vergangenheit mit einem Spider-Man-Shirt die Samuraiklasse an. Der Regisseur der Spider-Man-Filme heißt nämlich Samuel Raimi. Samuel Raimi… Sam Raimi… Samurai… Versteht ihr?

Ich mag es, wenn ich nicht alleine auf dem Feld stehe und Tierwesen an meiner Seite habe, die für mich kämpfen. Dementsprechend wäre der perfekte Job für mich ein Bestien- bzw. Tierbändiger, der Monster an sich bindet. So könnte ich mit meinem Zoo an Tieren durch die Welt von FF14 reisen, ohne je komplett alleine zu sein.

So etwas hatte ich mir eigentlich von meinem Beschwörer erhofft. In den Anfängen hatte ich mich für den Beschwörer als Main-Job entschieden, weil ich gedacht habe, dass ich damit tatsächlich Monster auf das Feld beschwören könnte.

Diese Klasse kommt in Final Fantasy XI und vielen anderen Ablegern der Reihe vor. Mit der Klasse ist es möglich, mehrere gegnerische Monster für eine gewisse Zeit an sich zu binden und sie für sich kämpfen zu lassen.

Viele Fans vermuten, dass FF14-Produzent Naoki Yoshida mit seinem T-Shirt einen Hinweis auf die neuen Klassen gegeben hat. Er hat schon in der Vergangenheit neue Inhalte und Jobs mit seinen Shirts angedeutet, weshalb das große Rätselraten in den sozialen Medien begann.

