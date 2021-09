Nach 10 Jahren bekommt ein Job in FFXIV endlich die Überarbeitung, die er verdient

Mit dem Addon Endwalker bekommen die Jobs in Final Fantasy XIV neue Skills und werden überarbeitet. Am meisten wird sich aber der Beschwörer verändern, der nun endlich im Geiste der alten Final-Fantasy-Spiele umgesetzt wird.

Darum sind Beschwörer wichtig: Es gibt kaum eine Tradition, die in Final-Fantasy-Games so gepflegt wurde wie die Beschwörungen. In vielen Teilen der Reihe stehen sie im Mittelpunkt des Geschehens oder spielen eine sehr wichtige Rolle in der Story. Paradebeispiele dafür sind etwa FFIV, in dem die Protagonistin Rydia die einzige überlebende Beschwörerin ist oder FFX, das der Reise dem Medium Yuna folgt.

Für alte FF-Nerds wie mich war es immer eine Freude, wenn man eine neue Beschwörung ergattert hat und sie zum ersten Mal einsetzen konnte. Oft waren sie richtig stark oder konnten die Gegner mit Statuseffekten verkrüppeln. Die Angriffe wurden außerdem oft von fantastischen Videos begleitet und waren eine Freude anzuschauen.

Ich meine, schaut euch das an:

Wie cool ist es denn bitte so richtig dicke Biester herbeizurufen und manisch zu lachen, während sie Tod und Zerstörung über eure Gegner regnen lassen?

Wie war der frühe Beschwörer in FFXIV? Entsprechend enttäuschend war für mich und viele andere die ursprüngliche Umsetzung des Beschwörers in FFXIV. Während der “A Realm Reborn”-Zeit war es eine Art Mischung aus Pet- und DoT-Job.

Man konnte immer noch beschwören und die Pets haben im Kampf an eurer Seite gekämpft, aber ihr Aussehen und ihre Fähigkeiten waren im Vergleich zu früheren FF-Spielen ziemlich lahm. Es waren abgespeckte Mini-Versionen der großen Beschwörungen, die in FFXIV vorkamen.







So sehen eure Beschwörungen, die Egi, in FFXIV aus. Minimal weniger beeindruckend als ihre “großen Geschwister”, gegen die man kämpft.

Vor allem Fans der FF-Singleplayer-Klassiker und FFXI-Spieler waren von dem neuen Beschwörer enttäuscht, der sich eher wie ein DoT-Job spielte. „Garuda“ wurde von Teilen der Community wenig schmeichelhaft als Huhn bezeichnet, während „Titan“ wegen seines Aussehens “Chicken Nugget” genannt wurde. Es fehlte lange Zeit einfach der Boom und das coole Gefühl, die Kontrolle über etwas richtig Mächtiges zu haben, so wie es früher der Fall war.

So entwickelte sich der Beschwörer: Mit dem Release der neuen Addons erhielt der Beschwörer langsam mehr Style und neue Fähigkeiten, die ihn näher an die traditionelle Art der Beschwörung brachten. So konnten die Spieler die Fähigkeiten des großen Bahamut einsetzen und in Shadowbringers kam sogar der Phoenix dazu.

Doch zwischen den Phasen, wo Bahamut und Phoenix aktiv waren, hat man immer noch seine DoTs und Egis jongliert und darauf gewartet, dass die beiden coolen Beschwörungen in der Rotation wieder dran sind.

Schon beim Zuschauen richtige Gänsehaut

So wird der Beschwörer in Endwalker: Mit Endwalker bekommt der Beschwörer erneut eine so dicke Überarbeitung, dass einige Spieler sogar scherzen, dass es in dem Addon 3 neue Jobs gibt. Die DoTs, die früher eine Kern-Mechanik des Jobs war, werden komplett entfernt. Stattdessen fällt der Fokus nun endlich komplett auf die Beschwörungen und ihre Fähigkeiten.

In dem Trailer zu den neuen Job-Fähigkeiten wird die Überarbeitung des Beschwörers im Detail gezeigt. Zwar hat der Charakter anfangs immer noch sein Karbunkel-Pet draußen, aber nach der Beschwörung des Bahamut geht’s richtig los.

Bahamut verleiht dem Beschwörer drei elementare Buffs, die in der Ressourcen-Anzeige unten links in Form von farbigen Edelsteinen angezeigt werden. Jeder Stein steht für eine Beschwörung und ruft die jeweilige Bestie hervor, die ihren Super-Angriff ausführt und wieder verschwindet. Es ist genau wie in den alten Final-Fantasy-Spielen und ich habe allein beim Zuschauen Gänsehaut bekommen.

Doch damit endet die Beschwörung nicht. Der Charakter hat nun für eine bestimmte Zeit die Fähigkeiten der Beschwörung, die er im Kampf einsetzen kann und die ebenfalls richtig dicke Animationen mit sich bringen. Es fühlt sich an, als hätte man wirklich die Macht von Garuda, Titan oder Ifrit in seinen Händen.

Halt! Sind die Beschwörer jetzt etwa böse? Die Lore- und Story-Fans unter euch werden jetzt vielleicht kurz verwirrt schauen. Die Beschwörungen sind in FFXIV eigentlich etwas Schlechtes. Die Geschichte des Spiels dreht sich unter anderem darum, Beschwörungen der Eikons möglichst zu unterbinden, weil sie die Lebensenergie der Welt fressen.







Große Beschwörungen benötigen hohe Mengen an Äther, um ihre Form aufrechtzuerhalten. Dieser Äther wird aus der Lebensenergie des Planeten geschöpft, was die Beschwörungen gefährlich macht.

Das würde den Spieler-Charakter, der nun plötzlich mit “richtigen” Beschwörungen jongliert, doch eigentlich böse machen, oder? Alles gut, die Entwickler haben daran gedacht. In dem Stream zu den Job-Änderungen erklärte der Direktor Naoki Yoshida, dass es sich nicht um die Beschwörungen der Wilden Stämme handelt.

Laut Yoshida beschwören die Spieler die “Edelstein-Formen” von Ifrit, Garuda und Titan. Sie ernähren sich nicht von der Lebensenergie der Welt, sondern werden durch den Äther des Beschwörers aufrechterhalten. Ihr braucht euch also keine Sorgen um die Lore zu machen.

Eine Änderung, die der Job verdient hat

Über die Jahre war der Beschwörer neben dem Astrologen einer der Jobs, die die meisten Komplettüberarbeitungen erfahren haben. Es fühlte sich an, als ob die Entwickler nach der Identität des Jobs suchen würden, die dessen Geschichte innerhalb der FF-Reihe gerecht wurde. Sie arbeiten immer nach einem sehr strengen Zeitplan und können Änderungen von so großen Ausmaßen wie bei einer Job-Umwälzung nicht von heute auf morgen aus dem Ärmel schütteln. Daher freut es mich, dass diese Suche nun scheinbar Früchte getragen hat.

Von dem, was man bis jetzt von der Endwalker-Überarbeitung gesehen hat, denke ich, dass es ihnen gelungen ist. Auch wenn es für die Beschwörer-Main eine dicke Umgewöhnung sein wird, dass die DoTs nun weg sind, kann sich der Job nun vollständig auf das Wichtigste fokussieren: Die Beschwörungen.

Auch wenn der Beschwörer bei Weitem kein nutzloser Job war und als Magier sogar die Raiding-Gruppen-Meta in Shadowbringers dominiert hat, hat es sich für mich so angefühlt, als ob ihm etwas fehlen würde. Es war dieses Gefühl, die gewaltige Macht von etwas Uraltem zu befehligen. So wie in früheren FF-Spielen.

Daher ist der Beschwörer für mich eins der Highlights von Endwalker, obwohl es eigentlich kein neuer Job ist. Und was haltet ihr von den Änderungen? Schreibt es in die Kommentare.

Die beiden neuen Jobs aus Endwalker, Schnitter und Weise, sowie Videos aller neuen Fähigkeiten anderer Klassen, findet ihr in unserem Artikel:

