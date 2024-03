Final Fantasy XIV Dawntrail: Die 3 neuen Klassen in der Übersicht

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Wie komme ich an den Beastmaster? Über den Beastmaster ist von allen Jobs bislang am wenigsten bekannt. Deshalb wissen wir auch noch nicht, wo der Beastmaster freigeschaltet werden kann. Sobald wir an diese Information gelangen, lassen wir es euch hier wissen.

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Wie komme ich an den Pictomancer? Um den Pictomancer freizuschalten, müsst ihr eine Questreihe in Gridania absolvieren. Natürlich müsst ihr wie bei der Viper auch eine Klasse auf Stufe 80 haben.

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Wie komme ich an die Viper? Ihr müsst mit einem eurer Job Level 80 erreichen, um die Questreihe für die Viper freizuschalten. Die Quest wird irgendwo in Ul’dah zu finden sein. Es gibt keine mit ihr verbundene Klasse.

Final Fantasy XIV-Fans warten gebannt auf den Release von Dawntrail . Die Erweiterung soll irgendwann im Sommer 2024 erscheinen. Ein genaues Datum steht bislang noch nicht fest. Was jedoch sicher ist: Mit dem DLC wird es 3 neue Klassen (bzw. Jobs im Spiel genannt) geben. MeinMMO listet euch auf, was wir bislang über die Klassen wissen.

In der neuen Erweiterung von Final Fantasy XIV wird es neue Klassen geben, die ihr im MMORPG spielen könnt. MeinMMO zeigt euch, welche 3 neuen Jobs das sind und was sie können.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to