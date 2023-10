Final Fantasy XIV stellt seine erste neue Klasse vor – Erinnert viele im Schwertkampf an Darth Maul

Was sagt ihr zum Viper? Spricht euch die neue Klasse an? Oder hättet ihr lieber einen Corsair oder sogar etwas ganz anderes gehabt?

Zu guter Letzt wurde verraten, dass das Crossover mit Fall Guys bereits mit Patch 6.51, also am 31. Oktober, erscheinen wird.

Was wurde noch verraten? Eines der neuen Völker in Dawntrail erinnert an Goblins und sie werden Moblins genannt. Außerdem wurde der neue Allianz-Raid Echoes of Vana’diel vorgestellt.

Wie kommt das Gameplay an? Sehr gut. Die neue Klasse erinnert viele aufgrund des rasanten Kampfstils und dem Umgang mit den Klingen an Zidane aus Final Fantasy 9 oder Darth Maul aus Star Wars. Das sind zwei sehr prominente und positive Beispiele, wenn es um besonders gute Kämpfe geht.

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Ihr startet in Ul’dah, sodass ihr direkt in Dawntrail mit den Abenteuern beginnen könnt. Ihr benötigt zudem keine andere Klasse als Voraussetzung, um sie zu nutzen.

Was wissen wir über die Klasse? Der Viper erinnert etwas an den bereits vorhandenen Job Ninja, allerdings mit einem anderen Flair. Beide Klassen teilen sich auch die gleiche Ausrüstungs-Art.

