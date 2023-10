Neues MMORPG auf Steam wird Nachfolger eines absoluten Klassikers – Zeigt neues Gameplay, startet bald die Beta

Mit Perfect New World kommt ein neues MMORPG für PC, PS5 und Xbox Series. Im Kern soll das Spiel ein Nachfolger von Perfect World werden, das 2005 erschien. Die zweite Beta soll nun offiziell im November starten und erste Änderungen im Vergleich zum Mai bringen.

Was ist das für ein Spiel? Perfect New World ist ein neues Asia-MMORPG, das auf actionreiche Kämpfe setzt. Diese können am Boden, aber auch in der Luft stattfinden. Denn ein zentrales Element wird das Fliegen sein, das auch schon im Vorgänger eine wichtige Rolle spielte.

Bei der Charaktererstellung habt ihr die Wahl aus den 3 Völkern: Elvens, Mythics und Menschen. Der Editor soll sehr detailliert sein.

Ihr habt zudem die Wahl aus mindestens 3 Klassen: Berserker, Mysticsword und Galeblade.

Die Spielwelt soll komplett offen sein und ohne Ladebildschirme auskommen. Lediglich Instanzen müssen von euch geladen werden.

Die Entwickler versprechen eine große Auswahl an Skills und Combos, um das Kampfsystem spannend und actionreich zu machen. Ihr habt insgesamt 14 Slots in der Fertigkeitenleiste und damit deutlich mehr als zuletzt bei New World oder dem kommenden Throne and Liberty.

Das Budget des Spiels liegt bei 300 Millionen Yuan (etwa 38 Millionen Euro).

Bereits im Mai 2023 fand eine erste Beta statt, die jedoch starke Kritik bekam. Vor allem der Gender Lock, die pixelige Grafik und die wenigen Klassen enttäuschten viele. Allerdings versprachen die Entwickler gleich 12 große Änderungen, darunter weitere Klassen und flüssigere Kämpfe. Wie viele davon schon in der kommenden Beta zu sehen ist, ist nicht bekannt.

Gleichzeitig wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das wir hier für euch eingebunden haben:

Perfect New World – Alles zur Beta im November

Wie kommt man in den Beta-Test? Dafür müsst ihr euch lediglich auf der offiziellen Webseite registrieren und einen Fragebogen ausfüllen. In diesem Fragebogen wollen die Entwickler wissen, welche Plattformen und Hardware ihr besitzt und welche MMORPGs ihr am liebsten spielt.

Außerdem bekommt ihr einen Einladungscode für eure Freunde, damit ihr direkt zusammen testen könnt. Etwas unklar ist aber, wie dieser Code funktioniert, denn der Test soll in der Zahl der Spieler limitiert sein. Dass wirklich alle Freunde mit einem gemeinsamen Code eingeladen werden, wurde nicht versprochen.

Ihr könnt obendrein einmal am Tag ein Glücksrad drehen, um eure Chancen zu erhöhen oder sogar direkt einen Zugang zu bekommen.

Wann startet die Beta? Bisher heißt es nur, dass sie im November stattfinden wird. Die Anmeldungen für die Beta enden am 8. November um 5:59 Uhr deutscher Zeit.

Was wissen wir über die Beta? In der Beschreibung heißt es, dass neuer, aufregender Content in der Beta spielbar sein wird. Genaue Details gibt es aber nicht.

Weiter heißt es, dass der Account oder der Zugangscode für die Beta nicht weitergegeben werden darf. Diesmal fehlt allerdings der Hinweis, dass der Test unter einer NDA steht. Möglicherweise darf es diesmal also Streams und Videos zu Perfect New World geben.

Zudem verrieten die Entwickler, dass die Fortschritte aus der Beta nicht in zukünftige Tests übernommen werden.

Was sagt ihr zu dem MMORPG und dem neuen Gameplay-Trailer? Spricht euch Perfect New World an?

Ein MMORPG, das schon im Trailer richtig überzeugen konnte, ist Chrono Odyssey: Ein neues MMORPG lässt meine Träume wahr werden – Zeigt im Trailer das beste Kampfsystem überhaupt.