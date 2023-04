Neues MMORPG auf Steam wird Nachfolger eines 18 Jahre alten Klassikers – Startet Beta schon im Mai

Mit Perfect New World kommt ein neues MMORPG für PC, PS5 und Xbox Series. Im Kern soll das Spiel ein Nachfolger von Perfect World werden, das 2005 erschien. Eine Beta soll schon in wenigen Wochen starten.

Was ist das für ein Spiel? Perfect New World wird ein Asia-MMORPG mit actionreichen Kämpfen, guter Grafik und einem starken Fokus auf Dungeons und PvP. Etwas unklar ist derzeit jedoch, ob es wieder Flug-Elemente geben wird und ob PvP in der offenen Welt stattfindet. Beides war früher bei Perfect World der Fall.

Bei der Charaktererstellung habt ihr die Wahl aus den 3 Völkern: Elvens, Mythics und Menschen. Der Editor soll sehr detailliert sein.

Ihr habt zudem die Wahl aus 3 Klassen: Berserker, Mysticsword und Galeblade.

Das Kampfsystem soll actionreich sein. Die Entwickler versprechen zudem eine große Auswahl an Skills und Combos.

Die eigentliche Spielwelt soll komplett offen sein und ohne Ladebildschirme auskommen. Für Instanzen sieht das natürlich etwas anders aus.

Das Budget des Spiels liegt bei 300 Millionen Yuan (etwa 38 Millionen Euro).

Schon 2021 kündigte der Entwickler Perfect World 4 neue Spiele an, darunter Perfect New World. Es wird zudem eine Mobile-Version geben, die jedoch eigenständig funktionieren soll, ähnlich wie es bei Black Desert Mobile der Fall ist.

Wann erscheint Perfect New World? Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht. Allerdings könnt ihr euch bereits auf eine Beta bewerben, die im Mai starten soll.

Erste Einblicke in das MMORPG gibt euch dieser neue Trailer:

Die Beta-Anmeldung läuft, doch erste Tests stehen unter NDA

Was wissen wir über die Beta? Vom 7. bis zum 23. April könnt ihr euch für die Closed Beta von Perfect New World anmelden (via Perfect World). Diese soll dann am 4. Mai starten und nach und nach soll die Zahl der Teilnehmer erhöht werden.

Der Test findet für den PC auf Englisch statt und ist mit einer Verschwiegenheitsvereinbahrung versehen. Ihr werdet also nichts über die Erfahrungen nach außen tragen dürfen. Die Entwickler betonen auch, dass es sich um eine noch sehr frühe Version des MMORPGs handelt und sich einige Dinge im Laufe der Beta ändern können.

Zudem werden die Fortschritte, die ihr in dieser Beta erzielt, zu künftigen Tests nicht übernommen.

Warum ist das Spiel interessant? Perfect World war ein Free2Play-MMORPG, das im Jahr 2005 erschien und für viele eine Alternative war, die sich wahlweise das Abo von WoW oder die Einmalkosten von Guild Wars 1 nicht leisten konnten.

Gerade durch das Fliegen und das Kämpfen in der Luft machte das Spiel auf sich aufmerksam. Es gehörte aber auch zu den Titeln, die sehr stark Pay2Win waren.

Mit Perfect New World soll nun ein moderner Nachfolger kommen. Ob der sich jedoch im Westen durchsetzen können wird, ist fraglich. Zuletzt sind viele Asia-MMORPGs bei uns krachend gescheitert. Für 2023 gehe ich sogar davon aus, dass zwei weitere sterben werden:

