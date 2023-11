Neues MMORPG startet im November die Beta auf Steam, überzeugt mit actionreichem Gameplay

Perfect New World hat einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Darin werden actionreiche Kämpfe gezeigt, die einen überraschend guten Eindruck machen. Noch im Mai sah das ganz anders aus. Zudem verrieten die Entwickler, was die kommende Beta im November für Neuerungen bringt.

Was ist das für ein Trailer? In den knapp vier Minuten stehen ganz klar die Kämpfe im Fokus:

In den ersten 40 Sekunden wird die neue Klasse Dragonspear gezeigt. Diese kämpft mit einem großen Speer und kann damit Gegner in die Luft schleudern oder sich selbst drumherum schwingen.

Es folgen die drei weiteren Klassen Berserker, Galeblade und Mysticsword. Hier sieht man immer wieder große und ausufernde Effekte sowie viele wuchtige Schläge.

Zum Ende gibt es noch eine rasante Fahrt in einer Güterlore und ein wenig PvP zu sehen.

Zwar setzt das Spiel auf ein Tab-Targeting, sodass ihr Feinde nur einmal anvisieren müsst und dann immer mit euren Fertigkeiten trefft. Doch die Animationen und die Choreographie der Fähigkeiten machen einen sehr flüssigen und actionreichen Eindruck.

Einzig die kleinen FPS-Drops und die etwas leer wirkende Spielwelt trüben den sonst sehr unterhaltsamen Trailer. Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

Erste Beta konnte nicht überzeugen, doch jetzt soll alles besser werden

Was ist das genau für eine Beta? Der neue Test findet direkt auf Steam statt und beginnt am 14. November um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Für die Teilnahme müsst ihr euch lediglich auf der offiziellen Webseite registrieren und einen Fragebogen ausfüllen. In diesem Fragebogen wollen die Entwickler wissen, welche Plattformen und Hardware ihr besitzt und welche MMORPGs ihr am liebsten spielt.

Ihr könnt obendrein einmal am Tag ein Glücksrad drehen, um eure Chancen zu erhöhen oder sogar direkt einen Zugang zu bekommen.

Die Anmeldungen für die Beta enden am 8. November um 5:59 Uhr deutscher Zeit.

Was wissen wir über die Beta? Die Beta bringt einige Neuerungen, darunter die Klasse Dragonspear, drei neue Gebiete und Mounts. Es werden außerdem neue und überarbeitete Dungeons gezeigt und der erste PvP-Inhalt veröffentlicht.

Dabei handelt es sich um eine Art Battle Royale, bei der die Spieler Geisterkerne sammeln müssen. Um an diese zu kommen, müsst ihr entweder schwere PvE-Bosse oder aber andere Spieler töten.

Wie lief es in der letzten Beta? Der Test im Mai kam nicht so gut an. Es gab Kritik für fehlende Vielfalt bei den Klassen, eine pixelige Grafik, ein langweiliges Kampfsystem, Menüs, die an ein Mobile-Game erinnern, und etliche Bugs und Performance-Probleme.

Allerdings versprachen die Entwickler gleich 12 große Änderungen, darunter neue Klassen und Gebiete sowie Anpassungen am Kampfsystem. Einen Teil davon haben sie bereits umgesetzt, wie der Trailer zeigt.

Wann erscheint das Spiel? Dazu gibt es noch keine konkrete Aussage. Ein Release wird aber frühstens Ende 2024 oder Anfang 2025 erwartet.

Was sagt ihr zu dem MMORPG und dem neuen Gameplay-Trailer? Spricht euch Perfect New World an?

Eine weitere MMORPG-Hoffnung ist Throne and Liberty und da gab es nun gute Nachrichten: Neues MMORPG klingt nach richtig viel PvE – Startet mit 6 Dungeons, 18 Weltbossen und Gilden-Raids.