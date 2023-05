Neues MMORPG begeistert mit Fliegen die Fans, Spieler zeigen nun geheimes Gameplay aus der Beta

Perfect New World wird der Nachfolger eines alten MMORPG-Klassikers und genau wie dieser auf Fliegen als wichtiges Element setzen. Seit einigen Tagen läuft eine Closed Beta auf Steam, die eigentlich nicht gezeigt werden darf. Trotzdem gibt es einiges an Videomaterial auf YouTube und Twitch zu finden.

Was ist das für ein Spiel? Perfect New World wird der Nachfolger des MMORPGs Perfect World und überzeugte viele mit seinem ersten Gameplay-Trailer. Dort waren actionreiche Kämpfe und eine gute Grafik zu sehen. Außerdem präsentierte ein zweiter Trailer das Fliegen im Spiel, was für viele Fans der Reihe ein Muss ist.

Bei der Charaktererstellung habt ihr zum Test die Wahl aus den 3 Klassen, die jeweils an 3 verschiedene Völker gebunden sind. Allerdings sollen noch vor dem Release weitere Klassen folgen.

Die Spielwelt soll komplett offen sein. Zum Test wird es vier verschiedene Zonen geben, die allesamt ein anderes Thema aufweisen. Eine Zone soll voll mit Rätseln sein, eine andere legt Wert auf Gruppen-Inhalte wie Bosskämpfe und Dracopolis wird wohl die Hauptstadt mit einem Mix aus chinesischen und Steampunk-Elementen wie Luftschiffen.

In der Spielwelt soll es zufällige Events geben, die auftauchen und an denen ihr dann teilnehmen könnt.

Perfect New World bekommt ein Action-Kampfsystem ohne die Möglichkeit ein Ziel “einzuloggen”. Ihr müsst also immer aktiv mit euren Fähigkeiten zielen. Zudem gibt es Combos, die eure Angriffe verändern, etwa wenn ihr Feinde in die Luft schleudert.

Doch während die ersten Trailer viele begeisterten, kommt das Gameplay aus der Beta nicht so gut an. Allerdings kann sich bis zum Release noch einiges verändern.

Mobile-Menüs und pixelige Grafik als Kritikpunkte

Woher kommt das Gameplay? Ein Video kommt vom deutschen YouTuber Toftel, der seine ersten 90 Minuten in der Beta gezeigt hat. Dort sieht man die Charaktererstellung und die ersten Quests und Kämpfe.

Toftel und auch die Zuschauer des Videos haben jedoch einige Kritikpunkte, darunter:

Gender Lock.

Eine pixelige Grafik.

Teils lange Animationen bei den Kämpfen, was den Action-Effekt etwas abmindert. Generell waren die ersten Kämpfe zu leicht.

Eine sehr leere Spielwelt.

Menüs, die sehr stark an Mobile-MMORPGs erinnern.

Optionales Auto-Pathing von einem Questgeber zum nächsten.

Einige Bugs und Performance-Probleme.

In den Kommentaren zum Video, aber auch anderswo, wird das MMORPG auch als ein schlechteres TERA oder schlechteres Revelation Online bezeichnet. Auch Vergleiche zu Bless Online fallen immer wieder.

Allerdings kritisieren einige in den Kommentaren auch, dass gerade Elemente wie die Bugs, Menüs oder die leere Spielwelt nach einer Beta nochmal deutlich überarbeitet werden können. Die Beta sei auch dafür da, um Feedback zu sammeln. Der YouTuber hat jedoch während des Videos keine Fehler gemeldet, was mehrfach in den Kommentaren angemerkt wurde.

Gibt es auch Lob? Die „YouTuber Perfect New World Gameplays“ (via YouTube) und „webYTube“ (via YouTube) haben verschiedene Videos veröffentlicht, unter denen teilweise die Luftkämpfe und das Fliegen positiv hervorgehoben werden. Auch die Tatsache, dass es in der ersten Beta schon englisches Voice-Acting gibt, ist ein kleines Plus.

Große Begeisterungsstürme löste jedoch kein Video bisher aus.

Ein großes Problem scheinen auch die hohen Systemanforderungen zu sein. Perfect New World verlangt deutlich mehr, als die meisten anderen MMORPGs, denen dann die Grafik im Spiel aber nicht gerecht wird: Neues MMORPG auf Steam hat extrem hohe Systemanforderungen – Zeigt nun Gameplay dazu.

Was ist euer erster Eindruck von Percet New World? Interessiert euch das Spiel noch oder sieht es zu sehr nach einem klassischen Asia-Grinder aus?