Neues MMORPG spielt in einer postapokalyptischen Welt – Sieht aus wie ein abgedrehtes Marvel-Game

Was sagt ihr zu Project XT? Gefallen euch der Stil und das Gameplay oder wollt ihr lieber ein klassisches Fantasy-Setting? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Neben dem neuen MMORPG Projext XT arbeitet das Studio auch an Project NB. Das ist ein Anime-Spiel, das ein wenig an Genshin Impact erinnert. Hierzu gibt es noch weniger Details, sondern nur einen Trailer, der mehrere Charaktere beinhaltet, weswegen es mindestens im Koop gezockt werden kann.

Was ist das für ein Spiel? Projext XT ist ein neues MMORPG, das nur für den PC erscheinen soll. Es spielt in einer Welt, die von einem Weltkrieg schwer gezeichnet wurde. Nach dem Abwurf nuklearer Waffen wurde ein Friedensvertrag unterzeichnet und eine Organisation ins Leben gerufen, die den Frieden wahren soll. Dieser Gruppe gehört ihr an.

