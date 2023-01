Der größte Flop 2020 stirbt – Schenkt Spielern alle Premium-Cosmetics und beendet Verkäufe

Das Prügel-MMO Marvel’s Avengers steht vor dem Aus. Die Entwickler beenden bald den Support und stellen sogar die digitalen Verkäufe ein. Damit verschwindet der größte Gaming-Flop 2020 vom Markt. Wie es so weit kam, was jetzt passiert und ob ihr das Game in Zukunft noch spielen könnt, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Marvel’s Avengers war ein engagiertes MMO-Projekt von Final-Fantasy-Publisher Square Enix, das Looten & Leveln mit den mächtigsten Helden der Welt verbinden wollte. Doch schon die Test-Phasen zeigten damals: Das Rezept kommt nicht gut an.

Vollpreis-Spiele mit Service-Ansatz haben es meist schwer, denn es gibt oft Kritik, dass solche Spiele einen Battle Pass oder kaufbare Cosmetics für Echtgeld enthalten sollten. Zudem sei der Gameplay-Loop nicht motivierend genug, um lange bei der Stange zu halten.

Im Rückblick lässt sich sagen: Die Kritik war berechtigt. Dazu kamen auch noch viele Fehler und Probleme im Spiel nach dem vollen Release, der bereits 4 Monate verschoben wurde. Auch neuer Content ließ zu lange auf sich warten.

Jetzt ziehen die Verantwortlichen die Notbremse: Marvel’s Avengers bekommt im März 2023 sein letztes Update und wird noch bis Ende September 2023 unterstützt. Danach baut man das Spiel so um, dass es keinen Live-Service mehr bietet und beendet die digitale Verfügbarkeit.

Das neuste Marvel-Spiel setzt nicht auf Service – seht hier einen Trailer zu Midnight Sons:

Marvel’s Avengers: Schon zum Release ein Flop

Wirft man einen Blick auf die Steam-Spielerzahlen, ist schnell klar: Das Prügel-Spiel hatte vom Start weg große Probleme, die nötige Spielerbasis für ein Service-Game aufzubauen.

Den Höchststand an gleichzeitigen Spielern hatte man direkt im Release-Monat September 2020 – das waren etwas mehr als 28.000 Spieler. Schon das waren zu wenig für den hohen Anspruch – aktuell wäre man damit nicht einmal in den Top 30 der meistgespielten Spiele auf Steam gelandet (via steamcharts.com / Stand: 31.01.23).

Schnell ging es runter auf wenige Tausend Spieler und zuletzt waren es nur noch Hunderte.

Zwar kam Marvel’s Avengers auch für die Konsolen von PlayStation und Xbox und ist sogar Teil der Abo-Services Xbox Game Pass und PS Plus Extra. Doch die Steam-Zahlen sind ein guter Gradmesser und zeigen die Probleme des MMOs, auf ordentliche Spielerzahlen zu kommen.

Weiterspielen geht, Kauf nur noch als Disc

Wie geht es jetzt weiter? In einem Blog haben sich die Entwickler an die Community gewandt (via avengers.crystald.com). Hier wurden direkt 2 kommende Updates angekündigt, die jedoch die letzten Änderungen am Spiel darstellen sollen:

Update 2.7 Letzter Held: Winter Soldier Cloning Lab Omega-Level Threat

Update 2.8 Letzte Balance-Anpassungen Schaltet alle Cosmetics frei



Für 2.7 gibt es noch keinen Termin. Update 2.8 kommt am 31. März und schaltet alle Cosmetics des Echtgeld-Shops frei, wenn ihr das Spiel gekauft habt. Auch wenn ihr das Spiel später noch kauft, sind die Cosmetics kostenlos.

Am 30. September ist dann endgültig Schluss: Der Support stellt die Arbeit ein, digitale Käufe von Marvel’s Avengers sind nicht mehr möglich, neu entdeckter Fehler werden nicht mehr behoben.

Kann man Marvel’s Avengers dann noch spielen? Der Titel wird so umgebaut, dass ihr weiter Solo und im Multiplayer zocken könnt. Ihr könnt eure digital gekaufte Version auch weiter installieren, aber diese Version eben nicht mehr neu kaufen.

Verfügbare Disc-Versionen sind aber weiter kaufbare und funktionieren auch. Die Live-Events von Marvel’s Avengers rotieren weiterhin alle 2 Wochen, sind aber eben nicht mehr wirklich „Live“.

Habt ihr noch Echtgeld-Währung im Spiel, dann bekommt ihr dafür die anderen Währungen im Ausgleich. Hier die Umtauschübersicht:

Eine letzte miese Nachricht für Spieler auf Xbox und PC müssen die Entwickler dann auch noch teilen. Ein großer Kritikpunkt wird auch nach der Schließung nicht behoben: Spider-Man bleibt weiterhin PlayStation-exklsuiv.

Persönliche Meinung des Autors: Ich war zum Release ziemlich gehyped und hatte dann auch meine 50 Stunden Spaß im Spiel. Doch leider hat Marvel’s Avengers nicht als langfristiges Service-Game funktioniert – nach der (wirklich guten) Kampagne und 2 aufgelevelten Helden war Schluss.

Die Missionen waren dafür einfach nicht abwechslungsreich genug, der Gameplay-Loop basierte letztlich nur auf den unterschiedlichen Helden, die sich alle anders spielten. Doch selbst mit einem hochgezüchteten Hulk macht es keinen Spaß, ständig dieselben Muster zu wiederholen.

Zum Release hatte ich richtig Bock!

Ich hatte mir ein paar Mal vorgenommen, es noch mal anzugehen, wenigstens den „neuen“ Raid und Black Panther mal zu spielen. Doch es konnte nie die Sogwirkung erzeugen, die etwa ein Destiny auf mich hatte, zu dem ich schon oft zurückgekehrt bin.

Kennt ihr das Game noch nicht, steht aber auf Loot & Leveln und/oder Marvel-Superhelden, dann schaut euch Marvel’s Avengers auf jeden Fall mal an – schnappt es im Sale oder spielt es über PS Plus Extra oder den Xbox Game Pass. Der große Hit ist es aber nie geworden.

