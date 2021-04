Das Abo-Programm von der PlayStation, PS Now, bekommt im April Spielezuwachs. So werdet ihr unter anderem Avengers kurzzeitig spielen können. Das sorgt für Lacher, denn ein Vergleich zum Xbox Game Pass liegt nahe.

Was ist los bei PS Now? Insgesamt 3 Spiele sind seit dem 6. April für PS Now spielbar. Ihr müsst, wenn ihr ein Abo besitzt, also kein weiteres Geld ausgeben, um die Games zu zocken. Die 3 Titel sind:

Marvel’s Avengers (bis zum 5. Juli)

Borderlands 3 (bis zum 29. September)

The Long Dark

PS Now funktioniert dabei ähnlich wie der viel gelobte Xbox Game Pass. Ihr zahlt monatlich je nach Abo-Modell mindestens 5 Euro. Dafür erhaltet ihr dann Zugang zu zahlreichen Spielen, die ihr ohne weitere Kosten zocken könnt.

Die neuen Spiele im April brachte PlayStation allerdings einige Häme ein. So stellten böse Zungen fest: Der Xbox Game Pass bekommt richtig krasse Spiele, während PS Now den Marvel-Flop Avengers vorstellt.

Game Pass wird krass und PS Now bekommt einen Flop

Was ist beim Game Pass los? Das Abo-Modell für PC und Xbox wird von Monat zu Monat besser. Ende März wurde bekannt, dass der neue Shooter Outriders direkt zum Release am 1. April im Game Pass frei verfügbar sein wird – allerdings nur für Xbox-Spieler. Nun, einige Tage später, bestätigte der Game Pass die Rückkehr von GTA 5, einem weiteren Kracher.

Dazu kommen noch zahlreiche Hochkaräter, wie etwa The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Minecraft, Rainbow Six Siege oder Destiny 2. Wenn ihr außerdem den Game Pass Ultimate für 12,99 Euro wählt, die Spiele aus EA Play. Dazu zählen unter anderem FIFA 20, Madden 21 oder Star Wars: Squadrons. Bedenken muss man allerdings, dass sich die Spiele bei der PC- und Konsolen-Version teilweise unterscheiden. Nicht jedes Spiel vom PC-Game-Pass kann man auch mit dem Xbox Game Pass zocken.

Der Game Pass ist in der Gaming-Welt extrem beliebt und wird von vielen Spielern als ein gutes Angebot eingeschätzt. MeinMMO-Chefredakteurin und PlayStation-Jüngerin Leya Jankowski meinte im September 2020 sogar, dass sie aufgrund des Game Passes zur Xbox wechseln wird.

Was gibt es stattdessen bei PS Now? Insgesamt 643 Titel werden angezeigt, wenn man die gesamte Liste der PS-Now-Spiele sich anschaut. Da sind durchaus einige bekannte Spiele dabei, wie etwa Bloodborne, God of War III, Detroit Become Human oder Horizon Zero Dawn.

Aber vor allem für Multiplayer-Fans ist die Auswahl etwas dünn. Hier könnte man als Beispiel Call of Duty: Black Ops 3 nehmen. Das hat zwar einen Multiplayer hat, ist dafür aber nicht mehr ganz aktuell. Immerhin gibt es mit Modern Warfare und Cold War zwei würdige Nachfolger.

Nun gibt es im April allerdings Nachschub. Mit Borderlands 3 kommt ein gefeiertes Multiplayer-Spiel zu PS Now und bleibt immerhin bis September enthalten. Spott und Häme gibt es allerdings für Marvel’s Avengers, welches im Vergleich zu den Neuzugängen beim Game Pass wenig beeindruckend wirkt.

Dazu kommt, dass man mit PS Now konsolenexklusive Sony-Spiele auf dem PC zocken kann. Das funktioniert via Streaming.

Verglichen mit dem Game Pass ist PS Now auch günstiger. Dort zahlt man beim günstigsten Modell 5 Euro im Monat, während man beim Game Pass, sollte man keine Tricks oder Rabattaktionen nutzen, mindestens 9,99 Euro nach dem ersten Monat zahlen muss.

Was ist das Problem mit Avengers? Marvel’s Avengers kam im September 2020 auf den Markt und überzeugte wohl nur die wenigsten Spieler. Die Erwartungen waren groß, denn immerhin konnte sich Sqaure Enix die Rechte an Marvel’s beliebter Franchise sichern und versprach zusätzlich noch einen Multiplayer.

Am Ende war das Spiel allerdings von vielen Bugs geplagt, die Story war von der Länge eher überschaubar und es gab viele Diskussionen um den Loot. Zudem gab es noch Kritik rund um den Sony-exklusiven Charakter Spider-Man. Spieler, die viel Geld für die Anschaffung des Spiels ausgaben, waren enttäuscht. Seitdem bleiben die Spielerzahlen von Marvel’s Avengers eher gering. Auf Steam sanken sie zwischendurch etwa auf unter 500 Spieler.

Das sagen Fans zum Release in PS Now: Die Ankündigung von PlayStation, dass Avengers nun in PS Now zu finden ist, löste bei Nutzern von PS Now Frust und bei Nutzern vom Game Pass Lacher aus. Unter den Ankündigungs-Posts auf Twitter meinen viele User: Der Game Pass ist einfach viel besser und der Flop Avengers bestärkt dieses Gefühl.

Es gibt aber auch Stimmen, die PS Now verteidigen. Immerhin sei Borderlands 3 ein sehr gutes Spiel und man kann die beiden Services ohnehin nicht miteinander vergleichen. So kosten beide Services beispielsweise unterschiedlich viel. Dazu argumentieren Fans von PlayStation, dass der letzte Kracher des Game Passes, Outriders, aktuell ohnehin teilweise schlecht bewertet wird und von Serverproblemen geplagt ist. Da sei man nicht wirklich neidisch.

Sucht ihr nach Spielen, die ihr auf eurer PlayStation kostenlos spielen könnt? Dann schaut doch hier in der Liste vorbei:

19 Online-Spiele auf der PS4 und PS5, die ihr ohne PS Plus spielen könnt