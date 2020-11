Marvel’s Avengers hat auf Steam so wenige Spieler, dass die kaum noch Gruppen finden

Marvel’s Avengers ist ein gemeinsames Projekt von Square Enix und Disney und wird am 4. September 2020 für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia erscheinen. Zurze...

Das ist das Problem: In Avengers ist quasi der gesamte Endgame-Content auf Koop-Gameplay ausgelegt, also auf das Spiel mit anderen Spielern. Einige der Inhalte können zwar mit KI-Mitspielern gemeistert werden, für die härtsten Herausforderungen braucht ihr aber menschliche Spieler.

Heute, am 11. November, ist kommt das Spiel in der Spitze noch auf 717 Spieler in den vergangenen 24 Stunden. Am niedrigsten Punkt haben sogar gerade einmal 337 Spieler gleichzeitig gezockt, Tendenz fallend.

