Genre: Multiplayer-Online-Game| Entwickler: Crystal Dynamics| Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia| Release: 04.09.2020 | Interview-Partner: Scott Amos, Shaun Escayg und Phil Therien

Wir von MeinMMO haben die Entwickler von Marvel’s Avengers in einem Interview über den Multiplayer-Part des Spiels ausgefragt. Hier ist, was sie uns erzählt haben.

Obwohl Marvel’s Avengers bereits 2017 angekündigt wurde, gab es bis vor kurzem nur wenige Infos zum Superhelden-Spiel. Mit dem ersten Wartable-Stream kam eine geballte Ladung an neuen Infos inklusive Gameplay-Videos zu dem Spiel.

Bei dem neuen Spiel aus dem Marvel-Universum handelt es sich um ein Action-Game, in dem ihr in Missionen bekannte Charaktere wie Thor oder Black Widow spielen könnt. Das Spiel erzählt eine eigene Story, in der die Avengers nach einem schweren Unfall und der Zerstörung von San Francisco sich für 5 Jahre aufgelöst haben.

Marvel’s Avengers verfügt aber auch über einen ausführlichen Multiplayer-Modus, bei dem ihr auf Missionen rund um die Welt geschickt werdet. Wir hatten die Gelegenheit, die Entwickler von dem Spiel zu dem Multiplayer genauer auszufragen.

Zu eurer Gruppe gehören die bekannten Avengers aus den Marvel-Filmen wie Thor, Hulk oder Ironman, aber auch Charaktere, die nur die Comic-Fans kennen dürften, wie Kamala Khan (Ms. Marvel).

Wie funktioniert der Multiplayer? Aus früheren Info-Drops wissen wir bereits, dass der Multiplayer von Marvel’s Avengers auf 4 Spieler ausgelegt ist. Ihr sucht euch einen Helden aus, der euch am meisten zusagt und bestreitet zusammen mit anderen Spielern Missionen.

Jeder Held kann in einer Multiplayer-Mission, in Avengers „Warzone“ genannt, aber nur ein Mal vorkommen. Das heißt ihr könnt nicht alles mit 4 Hulks zerlegen, auch wenn es echt witzig wäre.

Mit dem vergangenen Stream kamen viele neue Infos zu Marvel’s Avengers und MeinMMO-Leser haben sich unter dem News-Artikel dazu auch rege ausgetauscht. Es fiel dort unter Anderem die Frage, wie viel Multiplayer Marvel’s Avengers nun eigentlich hat. Diese Frage haben wir den Entwicklern von Crystal Dynamics in unserem Interview gestellt.

In einem Stream hat Marvel’s Avengers Gameplay zum Multiplayer-Modus gezeigt. Ihr spielt immer im Team mit 3 weiteren Helden.

Wartable ist euer Tor zum Multiplayer-Modus

Der Multiplayer von Marvel’s Avengers beginnt und endet am Wartable. Der Wartable ist das Menü, über welches ihr auf den Multiplayer zugreifen könnt. Dort werdet ihr alle Missionen finden, die ihr zusammen mit euren Freunden oder zufälligen Spielern erledigen könnt.

Der Direktor des Spiels Scott Amos erzählte uns, dass die Fans vom Multiplayer direkt zu Beginn des Spiels in diesen Modus einsteigen können. Er empfiehlt es zwar nicht, weil die Sigleplayer-Kampagne viel Story und Content liefert, aber wenn ihr das tun möchtet, dann ist es möglich.

Die Ausgangslage für die Multiplayer-Missionen: Im Zentrum des Konflikts von Marvel’s Avengers steht die Organisation AIM, die von dem bekannten Marvel-Bösewicht M.O.D.O.K geführt wird. AIM spielt auch im Multiplayer eine wichtige Rolle, wie es uns der Direktor vom Wartable, Phil Therien, erzählt hat:

Sobald ihr die Kampagne gespielt und euren Helicarrier wieder aufgebaut habt, dann könnt ihr euch den Wartable anschauen und bekommt dieses Gefühl, dass AIM eine globale Bedrohung ist. Die Avengers sind wieder zusammen, die einzelnen Fraktionen haben sich versammelt, aber was nun? AIM hat die Zeit sehr gut genutzt, während die Avengers damit beschäftigt waren, das aufzuhalten, was offensichtlich nur ein kleiner Teil ihrer Pläne war. Man schaut also auf den Wartable und sieht alle Dinge, die auf globaler Ebene passieren. Phil Therien, Wartable Director

Scott Amos betonte, dass die Multiplayer-Missionen alle in der Story des Spiels begründet sind. Sie geben zusätzliche Infos darüber, was die Organisation AIM und die verschiedene Nebencharaktere wie Maria Hill oder Hank Pym in den Jahren nach der Auflösung der Avengers gemacht haben.

Wer sind AIM und M.O.D.O.K? Bei AIM (Advanced Idea Mechanics) handelt es sich um eine Organisation, die nach dem A-Day gegründet wurde, als ein Helicarrier über San Francisco explodierte und die Stadt völlig zerstörte. Sie stellen sich zunächst als eine wohlwollende Organisation dar, die die Menschheit mit Hilfe von Wissenschaft unterstützen wollen, doch das täuscht. Im Geheimen experimentieren sie an Menschen, die durch die Explosion in San Francisco besondere Fähigkeiten entwickelt haben. M.O.D.O.K (Mental Organism Designed Only for Killing) heißt ursprünglich George Tarleton, ein Wissenschaftler, der der Menschheit helfen wollte. Doch während der Ereignisse vom A-Day in Marvel’s Avengers wurde er entstellt und hasst die Superhelden. Sowohl AIM als auch M.O.D.O.K sind bekannte Gegner aus dem Marvel-Universum.

Multiplayer-Missionen ohne andere Spieler? Das geht

Wie funktioniert das Gameplay im Multiplayer? Der ganze Content, den es am Wartable gibt, wird von Matchmaking unterstützt. Es wird also niemand zurückgelassen und das war den Entwicklern laut Phil Therien sehr wichtig.

Ein anderer wichtiger Teil der Gameplay-Elemente bei Multiplayer ist, dass man ihn auch alleine spielen kann. Das passiert, indem ihr in die Multiplayer-Missionen reingeht und die Rollen der anderen 3 Team-Mitglieder von der KI übernommen werden.

Wenn ihr also die Helden gelevelt und ihnen Gear und Outfits gegeben habt, dann werden sie im Multiplayer übernommen.

Das Besondere an unserem Spiel ist, dass es sich auf die Team-Erfahrung fokussiert. Es stellt sicher, dass, egal wie ihr spielt, es vom Spiel unterstützt wird. Für uns war es wichtig, dass es für alles Matchmaking gibt. Ihr könnt mit Leuten oder der KI spielen, wenn ihr wollt, aber ihr seid immer in einem Avengers-Team unterwegs. Es fühlt sich natürlich unterschiedlich an, wenn man mit Spielern oder mit einer KI spielt. Aber grundlegend bleibt es ein Avengers-Spiel. Das ist eine ziemlich große Errungenschaft für uns, weil es uns von anderen unterscheidet. Phil Therien, Wartable Director

Es ist also euch überlassen, wie ihr den Multiplayer von Marvel’s Avengers spielt. Wenn ihr Lust habt mir euren Freunden die Roboter und Soldaten von AIM zu zerlegen, könnt ihr als Gruppe reingehen.

Wenn ihr hingegen lieber alleine gemütlich Materialien für euren Helicarrier sammeln wollt, dann geht das mit eurem Helden-Team, das von der KI gesteuert wird.

Euer Wartable wird euch die Missionen auf der Karte anzeigen, die ihr annehmen könnt.

Von anderen Spielern lernen: Laut Scott Amos gibt es aber gewisse Vorteile, wenn man den Multiplayer mit anderen Leuten spielt.

Sie liegen begründet in der Build-Vielfalt, die Marvel’s Avengers für eure Helden zu bieten hat. Die Charaktere haben verschiedene Fähigkeiten, die sie zu jeder Zeit ausführen können. Wenn ihr also euer eigenes Team zusammenbaut, dann werden sie das tun, was ihr von ihnen erwartet.

Wenn ihr mir anderen Leuten spielt, dann werdet ihr Versionen von Avengers antreffen, die ihr vorher so noch nie gesehen habt und könnt dadurch interessante Strategien aufstellen, so Amos.

Der Wartable-Direktor Phil Therien brachte dafür ein Beispiel:

Sagen wir mal, ihr seid in einer Warzone und werdet gleich eine Basis von AIM angreifen. Klare Sache: Die Basis steht im offenen Gelände, wir sind etwas weiter hinten, schauen sie uns an und sehen, dass es da Schießanlagen und Leute gibt, einen großen Exo-Suit, der rumläuft. Dann überlegen wir es uns: Ok, wie wollen wir das angehen? Wenn du und ich jetzt Hulk und Ironman spielen, dann kann Hulk als erster reingehen, seine ganzen Verteidigungs-Skills nutzen, die Aggro der Gegner auf sich ziehen und dann fliegt Ironman drüber und schießt sie alle mit seinen Lasern ab. Ok, das klingt wie etwas, das ich vorher schon gesehen habe, aber so spiele ich nicht. Ich würde sagen: Nutze deine Laser, geh in den Nahkampf, sammle die Gegner in eine große Gruppe und betäube so viele wie möglich. Ich werde als Hulk oben auf einer Klippe stehen und riesige Felsen auf die Gegner werfen, die mit kosmischer Energie aufgeladen sind, wie ein irres Katapult. Und plötzlich ist mein Hulk ein Fernkampf-Charakter, der diese großen rot leuchtenden Felsen wirft und du fragst dann “Hulk kann sowas machen?”. Ja, er kann es, weil du ihn so aufleveln kannst. Und das dann im Multiplayer zu sehen ist super, weil du dann plötzlich völlig anders spielst, als du es vorher getan hast. Das ist ein strategischer Aspekt. Phil Therien, Wartable Director

Therien sagt, dass es auf der Strategie-Ebene einfach viel interessanter sei, mit anderen Leuten zu spielen. Man kann zum Beispiel seine Support-Fähigkeiten oder die verschiedenen Schadenstypen mit ihnen abstimmen, um wirklich gute Bonus-Effekte zu erhalten.

Wenn also jemand sagt “Hey, diese Kampf ist echt schwer. Wir sollten das lieber defensiv angehen. Wir werden in den Nahkampf gehen und versuchen, so oft zu betäuben wie es nur geht, um die Gegner zu kontrollieren.“ Warum nicht? Das ist cool. Und es entwickelt sich dann ganz organisch mit den Leuten, mit denen man spielt. Phil Therien, Wartable Director

Wenn ihr eine Mission ausgewählt habt, werdet ihr von einem Jet zur Location gebracht. Unterwegs könnt ihr eure Skills und Loadouts anpassen.

„Wartable ist ein lebender Organismus“

Welche Missionen wird es geben? In dem Interview brachte Phil Therien auch einige Beispiele davon, welche Art von Content die Spieler im Multiplayer erledigen können:

Story: Ihr könnt dabei helfen, nach den Ereignissen des A-Day SHIELD wieder aufzubauen. Das wird euch Fraktions-Punkte geben. Alternativ könnt ihr Missionen spielen, die erzählen, wie einer der Helden die Jahre nach dem A-Day verbracht hat. Ihr werdet also sehen, wie zum Beispiel Bruce Banner versucht hat damit zurecht zu kommen, dass er Hulk ist.

Ihr könnt dabei helfen, nach den Ereignissen des A-Day SHIELD wieder aufzubauen. Das wird euch Fraktions-Punkte geben. Alternativ könnt ihr Missionen spielen, die erzählen, wie einer der Helden die Jahre nach dem A-Day verbracht hat. Ihr werdet also sehen, wie zum Beispiel Bruce Banner versucht hat damit zurecht zu kommen, dass er Hulk ist. Bosse: Ihr könnt euch bekannten und weniger bekannten Bösewichten aus dem Marvel-Universum stellen wie Abomination, den aufmerksame Fans in einem der Trailer entdeckt haben.

Ihr könnt euch bekannten und weniger bekannten Bösewichten aus dem Marvel-Universum stellen wie Abomination, den aufmerksame Fans in einem der Trailer entdeckt haben. Geheimnisse: Ihr könnt eine Mission machen, in der ihr ein geheimes SHIELD-Versteck findet, das euch Koordinaten für ein mysteriöses Lager gibt. Und dieses Lager ist dann eine eigene Mission, die euch weitere besondere Belohnungen und Loot gibt. Ihr könnt an bestimmten Orten auch nach versteckten Artefakten suchen, die die Kräfte eurer Helden beeinflussen.

Ihr könnt eine Mission machen, in der ihr ein geheimes SHIELD-Versteck findet, das euch Koordinaten für ein mysteriöses Lager gibt. Und dieses Lager ist dann eine eigene Mission, die euch weitere besondere Belohnungen und Loot gibt. Ihr könnt an bestimmten Orten auch nach versteckten Artefakten suchen, die die Kräfte eurer Helden beeinflussen. Sammeln und Grind: Ihr könnt seltene Ressourcen sammeln und euren Helicarrier aufrüsten oder einfach nur EXP und Gear für eure Helden farmen

Einige dieser Missionen sind eine Art “Endgame Content”, nur bei Avengers ist es etwas anders. Wir haben jetzt keine Inhalte erstellt, die nur 3% unserer Spieler je erreichen werden. Das ist nichts, was wir spannend finden. Wir haben Content, der einerseits euch im Team mit anderen Spielern herausfordern soll und andererseits mit euer eigenes Team von Helden. Ihr werdet euch durch Untergrund-Einrichtungen von AIM kämpfen können, die wir als “Hives” bezeichnen. Sie machen dort ziemlich böses Zeug, ich kann noch nicht viel darüber erzählen. Aber es ist echt cool. Phil Therien, Wartable Director

Therien verglich den Wartable mit „einem lebenden Organismus“. Abhängig davon, was ihr in den Multiplayer-Missionen macht, schaltet ihr damit weitere Missionen frei. Je mehr ihr aufdeckt, was AIM im Schilde führt, desto mehr neue Missionen schaltet ihr frei, so Therien.

Es setzt sich also eine Art „Kettenreaktion“ in Gang, die immer weitere Missionen freischaltet. Das kann passieren indem ihr:

Ruf bei verschiedenen Fraktionen sammelt

Eure Helden auflevelt

Mehrstufige Missionen, die immer neue Fortsetzungen freischalten

Außerdem arbeiten die Entwickler daran, dass in Zukunft weitere Missionen implementiert werden.

Therien meinte außerdem, dass die Missionen nicht statisch sind. Es wird eine gewisse Grundmenge der Aufgaben am Wartable geben, aber es wird auch Missionen geben, die rein und wieder raus rotieren. Es sind ebenfalls Hotspots geplant, die etwa nur an einem Wochenende aktiv sind, weil AIM mal wieder etwas fieses geplant hat.

Jeder Held verfügt über eine Support-Fähigkeit, die seine Mitspieler unterstützt. Thor etwa verleiht anderen Helden einen Unverwundbarkeitsschild. Das sieht man daran, dass Hulk blau leuchtet.

Wo werden die Missionen spielen? Es gibt außerdem mehrere verschiedene Regionen. Die Missionen spielen an unterschiedlichen Orten. AIM und die Avengers sollen sich wie eine globale Präsenz anfühlen.

Die Entwickler wollten daher mit den Spielern in Städte gehen, in Wälder, in die Wüste, in die Antarktis, in geheime Unterwasser-Basen, sogar in den Orbit der Erde, so Therien.

Wenn ihr also in eine Warzone geht, dann geht ihr auf einen der Schauplätze dieser Regionen – und wir haben viele davon. All das ist so aufgebaut, dass wir nach dem Launch immer mehr Content hinzufügen können. Phil Therien, Wartable Director

Loot und Belohnungen

Als Belohnung für das Erledigen der vielen Multiplayer-Missionen winkt den Spielern neben Ressourcen, EXP und Fraktions-Ruf natürlich auch der Loot.

Wie funktioniert der Loot in Avengers? Den Veteranen des Multiplayer-Genres wird das Loot-System von Marvel’s Avengers vertraut vorkommen. Es handelt sich dabei um die ganz klassische Abstufung von Seltenheiten (normal, selten, legendär), die auch farblich gekennzeichnet ist – also weiß / grau, grün, blau, lila und gold.

Laut dem Direktor des Spiels, Scott Amos, verändern sich mit der Seltenheit nicht nur die Statuswerte der Ausrüstung. Auch andere Eigenschaften werden verbessert. Dazu gehören:

Perks, die die Rüstung haben kann

Die Menge der Perks

Die Stärke der Perks

Wir haben auch etwas, das wir “Prime Gear” nennen. Wir haben diese spezifischen Sets an Ausrüstung für die Helden, bei denen man auf höheren Leveln versuchen kann diese besonderen Rolls mit perfekten Statuswerten zu bekommen für genau den Build, den ihr haben wollt. Und das ist genau der Ansporn sie zu verfolgen. Phil Therien, Wartable Director









In den Loot-Kisten werdet ihr nicht nur Gear mit Statuswerten und Perks, sondern auch Skins finden.

In Hinsicht auf Loot habe man zum Beispiel auch von Spielen wie Destiny gelernt, so Therien in unserem Gespräch.

Die Stärke der Rüstungen steigt natürlich mit der Schwierigkeiten des Contents. In schweren Missionen, die zum Beispiel Kämpfe gegen Marvel-Bösewichte enthalten, erwarten euch mächtigere Rüstungen mit neuen Perks.

Die Ausrüstung soll neben dem Skills-System dazu beitragen, dass ihr eure Helden nach euren Wünschen gestalten und eurem Spielstil anpassen könnt.

Marvel’s Avengers erscheint in wenigen Monaten, am 4. September, und wir werden uns dann selbst von der Vielfalt der Anpassungen und der größe des Multiplayers überzeugen können.