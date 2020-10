Marvel’s Avengers ist ein gemeinsames Projekt von Square Enix und Disney und wird am 4. September 2020 für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia erscheinen. Zurze...

Ihr möchtet in Marvel’s Avengers einsteigen? Dann lest euch unsere „10 nützlichen Tipps zu Marvel’s Avengers, die jeder Hobby-Superheld kennen sollte “ durch.

Wie sieht es mit Loot aus? Auch in diesem Bereich legen die Entwickler mit dem neuen Patch nach. Denn über die Tachyon-Rift-Missionen bekommt ihr jetzt eine Chance, an das wertvolle und mächtige Cosmic Gear zu kommen.

In diesem Content geht es um einen neuen Außenposten der Organisation SHIELD. Die Substation Zero untersucht temporale Anomalien auf der ganzen Welt. Ihr findet den Außenposten auf dem War Table im Nordwest-Pazifik.

Was ändert sich jetzt? Am gestrigen 14. Oktober erschien Patch 1.3.3. Dieser brachte wie schon das Update zuvor eine Reihe von Bugfixes mit sich. Darüber hinaus sind neue Inhalte dabei, die aber nicht gleich zur Verfügung standen.

Wie steht es derzeit um Marvel’s Avengers? Das MMO erschien am 4. September für PC, PS4 und Xbox One. Steamcharts zeigt, dass die Spielerzahlen über Steam in den vergangenen 30 Tagen stark abgestürzt sind. Sie liegen aktuell bei 3.218 gleichzeitig aktiven Spielern, der Peak lag bei 9.077. Gestartet war Marvel’s Avengers aber mit 28.145 Spielern.

