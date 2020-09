Marvel’s Avengers hat für alle Plattformen einen gigantischen Patch bekommen. Update 1.3.0 fixt über 1.000 Dinge und macht die Fans sehr glücklich. Denn unter anderem war fehlender Loot ein Thema.

Was hat es mit dem Patch auf sich? Die Entwickler von Marvel’s Avengers waren seit dem Launch des Superhelden-Spektakels Anfang September schwer am Schuften und haben mit Patch 1.3.0 einen dicken Brocken abgeliefert. Laut Patch-Notes sind über 1.000 Probleme, Bugs und sonstige Dinge angegangen worden.

Unter anderem sind die folgenden Themen Schwerpunkte des Updates:

Das Matchmaking im Multiplayer wurde verbessert und ermöglicht jetzt mehr Chancen, dass jemand mit euch mitspielt

Bei den Animationen wurden massig Fehler behoben, darunter der berüchtigte Bug, der Captain America im Frontline-Kostüm zum Trottel machte

Im Kampf gab es ebenfalls massenweise Fixes. So bleiben Kamalas Arme nicht mehr als ellenlange Pixel-Würste in der Botanik stecken. Ebenso wenig kann das Schild vom Cap sich jetzt in Iron Mans Energiebarrieren verhaken.

Außerdem sind die Türme und Adaptoids jetzt weniger aggressiv und unfair.

Vor allem beim Loot gab es sehr viele Verbesserungen, die bitter nötig waren. So spuckt die Fabrikations-Einheit nun den korrekten Loot aus und euer Ressourcen-Inventar verpufft nicht mehr, wenn ihr ein bestimmtes Limit an Units erreicht habt.

Der Cap sieht mit dem Frontlinie-Outfit nicht mehr wie ein Depp aus.

Fans feiern das Update – „Entwickler haben zugehört“

So kommt das Update bei den Fans an: Auf reddit gab es über 1.000 Kommentare (Stand 19. September 2020) zu dem Beitrag mit dem Update. Die Fans sind größtenteils zufrieden und feiern, dass die Entwickler verhältnismäßig schnell all diese dringenden Probleme behoben hatten.

Dabei feiern viele Spieler vor allem die Verbesserungen beim Kampf. Denn gerade automatische Türme und Raketen waren ein Ärgernis für viele, da sie aus weiter Distanz ständig auf die Spieler einhämmerten und nur schwer zu kontern waren.

Kämpfe in Marvel’s Avengers sind jetzt fairer.

Außerdem wurden die nervigen Adaptoids etwas generft und sie unterbrechen eure Aktionen nicht mehr so oft wie bisher. Das fanden viele Spieler äußerst nervig und unfair, weil man so unter Umständen in einer endlosen Schleife aus unterbrochenen Animationen gefangen war und kaum entkommen konnte.

Ebenfalls populär: Man kann jetzt die Bewegungsunschärfe auf 0 stellen und damit abschalten. Dies wurde von vielen Fans gewünscht, da ihnen schlecht davon wurde.

Die kompletten Patch-Notes zu Update 1.3.0 findet ihr hier auf der Homepage der Entwickler.

