Marvel’s Avengers macht vor allem mit Freunden im Koop-Modus viel Spaß. Doch wo ist die Option auf Multiplayer zu finden und wie startet man den Modus im Superhelden-Prügler? Wir von MeinMMO geben euch die Antwort.

Wo ist der Koop-Modus? Marvel’s Avengers ist erschienen und Spieler freuen sich schon darauf, mit den typischen Marvel-Helden wie Iron Man, dem Hulk oder Thor gemeinsam Gegner zu verdreschen. Doch beim Start ist es alles andere als klar, wo sich der Multiplayer-Modus befindet.

Denn den muss man erst freispielen oder sich mit fiesen Spoilern herumschlagen.

Bevor alle Avengers zusammen sind, vergeht etwas Zeit.

So spielt ihr mit Freunden zusammen

Das muss erledigt werden: Um überhaupt einen Zugang zu Online-Features zu bekommen, müsst ihr erst einen Account bei Square-Enix erstellen und aktivieren.

Als nächstes gibt es zwei Optionen für Multiplayer-Spaß:

Spielt die Kampagne zumindest teilweise durch

Aktiviert sofort die „Avengers Initiative“ im Hauptmenü

Durch die Kampagne

So kommt ihr durch die Kampagne zum Multiplayer: Die Single-Player-Story-Kampagne von Avengers ist im Prinzip ein riesiges Tutorial, in deren Verlauf ihr die 6 Grundcharaktere rekrutiert und euch mit deren Fähigkeiten vertraut macht. Daher bekommt ihr schon recht früh in der Kampagne Zugang zum sogenannten „War Room“ im Helicarrier.

So spielt ihr Koop in der Kampagne: Dort könnt ihr dann Missionen aussuchen und spielen. Einige der Missionen in der Kampagne sind explizit Multiplayer-Missionen, beispielsweise manche der Trainings-Missionen im H.A.R.M.-Programm oder bestimmte Welt-Missionen.

Im Koop kommen die Skills der Helden noch besser zur Geltung.

Kann ich die ganze Kampagne im Koop spielen? Leider nein. Der Großteil der Kampagne ist reines Single-Player, indem die Story fortgeführt wird. Die spielt ihr dann mit dem vorgegebenen Helden in einer stark gescripteten Mission alleine.

So schaltet ihr den finalen Multiplayer in der Kampagne frei: Erst wenn ihr die Kampagne durch habt und quasi im Endgame angekommen seid, habt ihr planmäßig Zugang zum finalen Multiplayer-Modus. Dort könnt ihr dann wie gewohnt über den War Table eure Missionen aussuchen.

Wie lange dauert die Kampagne? Wer flott zockt und nur jeweils die Missionen durchzieht, der ist nach 5 bis 10 Stunden durch. Engagierte Gamer schaffen das an einem Tag. Wer sich Zeit lässt und alle Geheimnisse und Goodies erkundet, kann aber auch 15 oder mehr Stunden in der Kampagne verbringen.

Wenn ihr schon früh loslegen wollt, klickt einfach auf den Button der Avengers Initiative.

Die Kamapgne überspringen

Wer gleich loslegen will, kann dies zum Glück auch machen. Denn im Hauptmenü steht groß ein Button mit der Aufschrift „Avengers Initiative“. Dort klickt ihr darauf und bekommt eine dicke Spoiler-Warnung präsentiert.

Denn hier steigt ihr direkt ins Spiel ein, wie es nach dem Ende der Kampagne dargestellt wird’s. Wem Spoiler egal sind, der sollte hier weitermachen. Als Nächstes könnt ihr dann im Multiplayer loslegen und euch am Ware Table Missionen aussuchen und mit euren Freunden zocken.

Hilfe, ich habe gar keine Freunde, kann ich trotzdem Koop spielen? Ja, das geht. Denn wenn nicht genug Mitstreiter da sind, ersetzt Avengers die fehlenden Mitstreiter durch KI-Helden, die ihr sogar aussuchen könnt. Wen ihr also gerne den Hulk als Tank dabei hättet, aber keiner den großen Wüterich spielen will, könnt ihr einen gut ausgestatteten KI-Hulk ins Feld führen.

Vergesst die komische Beta – Marvel’s Avengers zeigt erst jetzt, was es drauf hat

Ich und mein Kumpel wollen beide Thor sein! Tja, dann habt ihr ein Problem, denn es kann nur einen Gott des Donners geben. Das gilt auch für alle anderen Helden. Pro Team muss jeder Charakter einzigartig sein. Doch zumindest bei einigen Helden dürfte es bei kommenden Updates neue Charaktere geben, die sich ähnlich spielen, beispielsweise Warmachine und Iron-Man oder She-Hulk und der reguläre Hulk.