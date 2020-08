Marvel’s Avengers: Alle spielbaren Helden auf einen Blick

Das Superhelden-MMO Marvel’s Avengers lässt euch einige der coolsten und populärsten Helden des Marvel-Universums verkörpern. Doch welche Avengers sind zum Start als spielbare Charaktere im Spiel und was können sie? Erfahrt es hier in unserem MeinMMO-Special.

Diese Helden werdet ihr spielen können: Wenn Marvel’s Avengers am 4. September 2020 erscheint, werdet ihr erstmal die folgenden Helden verkörpern können:

Captain America

Iron Man

Hulk

Black Widow

Thor

Ms. Marvel

Dazu kommen noch weitere Helden wie Hawkeye, die später ins spiel implementiert werden, darunter der beliebte Held Spider-Man, der aber exklusiv für Spieler auf der PS4 und PS5 vorbehalten ist.

Iron Man, Thor, Captain America und Co. – Das sind die Eigenschaften der Charaktere

Jeder Held in Marvel’s Avengers hat andere Fähigkeiten und Eigenschaften sowie einen eigenen Spielstil. Auf was ihr euch bei den hier vorgestellten Charakteren freuen könnt, erfahrt ihr in den folgenden Absätzen. Einen Einblick ins Endgame gibt es hingegen hier:

Wie sieht das Endgame in Marvel’s Avengers aus? Wir haben die Entwickler gefragt

Captain America

Wer ist das? Captain America aka Steve Rogers ist der Dienstälteste Avenger und ist ein Supersoldat aus dem 2. Weltkrieg. Seine Kräfte sind übermenschliche Stärke, Geschick und Ausdauer sowie ein quasi unzerstörbarer Schild aus Vibranium.

Der stoische Captain America zeichnet sich durch besondere Tapferkeit und Opferbereitschaft aus. Deswegen scheint er auch schon in der ersten Tutorial-Mission ums Leben zu kommen, weil er sich heldenhaft opfert. Man kann aber davon ausgehen, dass Captain America im Laufe des Spiels wieder auftaucht.

Das ist der Cap!

Was kann der Held? Im Spiel kämpft der Captain mit akrobatischen Moves und seinem Schild. Mit dem schützt er sich vor Schaden und haut damit im Nahkampf zu. Allerdings kann der Captain auch das Teil werfen und an Hindernissen und Gegnern abprallen lassen.

Er beherrscht außerdem Distanz-Kombos, indem er den Schild wirft, abprallen lässt und per Kick erneut auf die Gegner donnert. Mit gutem Timing kann der Captain so massig Schaden raushauen.

Iron Man

Wer ist das? Hinter Iron Man steckt der Milliardär und Playboy Tony Stark. Der hat eigentlich keine besonderen Kräfte, vielmehr ist er ein meisterlicher Tüftler und Ingenieur. Daher benutzt er einen High-Tech-Kampfanzug, der mit abgedrehten Gadgets vollgepackt ist.

Iron Man ist sehr von sich überzeugt und fällt vor allem durch seinen sarkastischen Humor und seine respektlose Art auf. Wer diesen Charakter wählt, bekommt ein ganzes Paket flotter Sprüche gleich mitgeliefert.

Iron Man setzt auf massig High-Tech-Gadgets.

Was kann der Held? Iron Mans berühmte Eigenschaften sind seine Flugfähigkeit und seine Repulsor-Handschuhe. Damit kann er Gegner wegstoßen. Allerdings besitzt Iron Mans Anzug noch zahlreiche weitere Gadgets, darunter Laser und Raketen. Die kommen allesamt in diversen Kombos zum Einsatz, auch im Nahkampf.

Hulk

Wer ist das? Bevor er der Hulk wurde, war dieser Held als der Wissenschaftler Dr. Bruce Banner bekannt. Er experimentierte mit Gamma-Strahlen und durch einen Unfall wurde er verändert. Wann immer er sich aufregt und in Wut verfällt, verwandelt er sich in ein große Grünes Wutmonster namens Hulk.

Dann zerlegt er mit seinen gewaltigen Kräften alles und jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Der Hulk ähnelt dann eher einer unaufhaltsamen Naturgewalt.

Der Hulk (rechts) im Kampf mit seinem Erzfeind, Abomination.

Was kann der Held? Der Hulk redet dann nicht viel, er macht Dinge Kaputt. „Hulk, Smash!“ ist daher Programm. Wenn ihr den Hulk spielt, dann bekommt ihr eine tobende Bestie, die mit brutaler Gewalt alles zu Klump haut. Der Hulk schmeißt gerne Sachen, springt wie ein riesiger Gorilla an Wänden entlang und zerschmettert Gegner mit seinen gewaltigen Kräften.

Obwohl der Hulk in der Lore kaum zu kontrollieren ist, belohnt der Hulk im Spiel einen Spielstil, der vorausschauend agiert. Denn mit dem Hulk ist die Spielwelt selbst eine Waffe und wer clever Dinge zum Werfen und zerschmettern auskundschaftet, hat am meisten Erfolg mit dem Wutmonster.

Thor

Wer ist das? Thor Odinson ist kein Mensch. Vielmehr stammt er aus der fernen Welt Asgard und gehört zu einem Volk, das derart weit fortgeschritten ist, das er auf der Erde quasi als Gott gilt. Daher ist Thor auch übermenschlich stark und widerstandsfähig und gilt als einer der mächtigsten Avengers.

Thor hat eine seltsam antiquierte und großmäulige Art zu reden und schreitet gerne direkt zur Tat. Daher ist sein Spielstil auch ausgesprochen offensiv und action-orientiert.

Thor schwingt den mächtigen Hammer Mjölnir.

Was kann der Held? Thor verlässt sich im Kampf auf seine gewaltigen Kräfte, seinen Hammer Mjölnir und die Fähigkeit Blitze heraufzubeschwören. Der Hammer dient ihm als Nahkampf- und Fernkampfwaffe und wenn er einen Gegner trifft, ist ein befriedigendes „Klonk“ zu hören.

Außerdem kann er Hindernisse zerschmettern und wenn er richtig loslegt, dann schlagen Blitze in Gegner ein und setzen alles unter Storm. Thor soll sich ein bisschen wie Kratos aus God of War spielen und das ist kein Zufall, immerhin arbeitete der Lead Combat Designer Vince Napoli vorher an jenem Game.

Black Widow

Wer ist das? Natascha Romanow aka Black Widow ist eigentlich keine richtige Superheldin, denn sie ist hat keine übernatürlichen Kräfte. Vielmehr ist sie eine extrem fähige Attentäterin, die mit akrobatischen Moves und großer Agilität punktet.

Black Widow, die agile Attentäterin.

Was kann die Heldin? Black Widow ist die mit Abstand schnellste und geschickteste Heldin im Team. Sie hat ein paar extrem flotte Nahkampf-Kombos, in denen sie Gegner mit ihren elektrischen Schlagstöcken in Windeseile verkloppt.

Außerdem kann sie sich verstecken und heimlich vorgehen. Wenn ihr Black Widow spielt, dann habt ihr eine Heldin, die vor allem auf Beweglichkeit und wilde Kombos setzt. Als Pluspunkt kann Black Widow außerdem mit verschiedenen Pistolen herumballern.

Ms. Marvel

Wer ist das? Ms. Marvel heißt eigentlich Kamala Khan und ist die heimliche Hauptperson des Spiels. Denn nachdem in der ersten Mission alles in einer Katastrophe endet und die Avengers verboten werden, setzt Kamala 5 Jahre später alles daran, das Team wieder zusammenzufügen.

Kamala ist ein junges Superhelden-Fangirl, die sich von allen Avengers Moves abgeguckt hat. Sie gehört außerdem zu den „Inhumans“, also veränderten Menschen, die besondere Eigenschaften haben. Bei Ms. Marvel ist dies die Fähigkeit, Teile ihres Körpers elastisch und formbar zu machen.

Ms. Marvel ist ein quirliges Avngers-Fangirl.

Was kann die Heldin? Durch ihre „gummihaftigkeit“ kann Ms. Marvel ihre Arme extrem dehnen und ihre Fäuste besonders groß und schlagkräftig machen. Damit verdrischt sie dann Gegner auch auf Distanz.

Da sie ein riesen Fangirl ist, hat sie außerdem eigene Versionen von diversen Moves der anderen Avengers. So verfügt sie unter anderem über eine Version des Schulter-Rammstoßes des Hulk oder kopiert Black Widows schnelle Fußfeger-Kicks.

Spider Man und Hawkeye – Diese Charaktere kommen noch als DLCs

Die 6 hier genannten Helden werden freilich nicht die einzigen sein, die ihr im Spiel verkörpert. Vielmehr ist schon bekannt, dass Spider Man 2021 exklusiv für die PS4 und PS5 kommen soll. Außerdem gab es bereits einen Teaser, der einen kostenlosen DLC für den coolen Bogenschützen Hawkeye zeigt. Auch der soll zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt nach dem Launch kommen, zum Glück für alle Plattformen.

Wie spielt sich Marvel’s Avengers eigentlich? Wen ihr wissen wollt, ob sich Marvel’s Avengers lohnt und ob das Superhelden-Spektakel Spaß macht, dann lest doch unseren Anspiel-Artikel zu Marvel’s Avengers aus der Beta von MeinMMO-Autor Phillip Hansen. Der hatte vor allem mit Ms. Marvel sehr viel Freude, obwohl er die quirlige neue Heldin erst gar nicht auf dem Schirm hatte.